Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del domingo 16 de noviembre

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo, 16 de noviembre, ha estado formada por los números 20, 44, 21, 26, 38, 32. El número complementario es el 42 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 1.889.812,50 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.000.000,00 euros.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías Número 13 de Sevilla, situada en Avenida Constitución, 10-L-5 y en el Despacho Receptor Número 60.160 de Llucmajor (Illes Balears), situado en Ronda de Migjorn, 10.