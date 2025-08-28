Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del jueves 28 de agosto

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves, 28 de agosto, ha estado formada por los números 1, 5, 6, 7, 11, 47. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.453.941,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.400.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que recibirá 136.004 euros, y que ha sido validado en la Administración de Loterías Número 209 de Madrid, situada en Ferraz, 29.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 116 boletos acertantes, que recibirán 586 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 6.829 boletos acertantes, que recibirán 15 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 106.064 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.