Resultados del sorteo de la Bonoloto del miércoles 29 de octubre

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 29 de octubre, ha estado formada por los números 7, 8, 17, 23, 28, 38. El número complementario es el 32 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.841.871,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que recibirá 1.969.523,96 euros, y que ha sido validado en el Despacho Receptor número 51.245 de Málaga, situado en Avda. Miraflores de los Ángeles, 1.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que recibirán 83.651,80 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Lorca (Murcia), situada en Corredera, 20, y en la número 1 de Navalcarnero (Madrid), situada en Libertad, 70.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 94 boletos acertantes, que recibirán 889,91 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 6.261 boletos acertantes, que recibirán 20,04 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 110.581 boletos acertantes, que recibirán 4 euros.