Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del viernes 13 de febrero

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 13 de febrero, ha estado formada por los números 3, 19, 22, 25, 31, 48. El número complementario es el 14 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.633.658 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.100.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen seis boletos acertantes.