Resultados del sorteo de 'La Bonoloto' del viernes 20 de febrero

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este viernes, 20 de febrero, ha estado formada por los números 1, 21, 33, 34, 41, 49. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 9. La recaudación ha ascendido a 2.692.921 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

