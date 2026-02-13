Resultados del sorteo de 'Euromillones' del viernes 13 de febrero

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 13 de febrero, ha estado formada por los números 9, 13, 31, 37, 40. Las estrellas son 6 y 9. La recaudación ha ascendido a 60.576.810,80 euros.

En el sorteo de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

Con el Eurobote generado en el próximo sorteo de un único acertante de Primera Categoría podría ganar 61 millones de euros.

El boleto acertante de 'El millón', con código XTM99382, ha sido validado en la Administración de Loterías número 27 de Valladolid, situada en Claudio Moyano, 28.

