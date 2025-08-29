Resultados del sorteo de Euromillones del viernes 29 de agosto

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 29 de agosto, ha estado formada por los números 6, 9, 10, 13, 37. Las estrellas son 1 y 7. La recaudación ha ascendido a 53.248.734,00 euros.

En el sorteo de Euromillones de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría.

En España existen dos boletos acertantes de Segunda Categoría que han sido validados en el Despacho Receptor número 62.645 de Estella (Navarra), situado en Mayor, 38 y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

Con el Eurobote generado, en el próximo sorteo de Euromillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar 50 Millones de euros.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Valdoviño (A Coruña), situada en Puerta del Sol.