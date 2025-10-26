Resultados del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del domingo 26 de octubre

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' celebrado este domingo, 26 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 15, 50, 46, 51 y 17. El número clave (reintegro) ha sido el 6. La recaudación del sorteo ascendió a 3.672.427,50 euros.

De Primera Categoría no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de 'El Gordo de la Primitiva' del próximo domingo, un único acertante podría ganar 7.900.000,00 euros.

De Segunda Categoría existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 4 de Carcaixent (Valencia), situada en avenida Joan XXIII, 88 1-A y en el Despacho Receptor número 98.245 de Alcalá de Henares (Madrid), situado en el Paseo de la Estación, 2 L-2 Pta. A.