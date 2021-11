La reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico busca un acuerdo sobre el marrajo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que finaliza el próximo 23 de noviembre, busca alcanzar un acuerdo para proteger a los marrajos dientusos del Atlántico Norte que, como denuncia, son "gravemente sobreexplotados".

Según recuerda la organización Shark League for the Atlantic and Mediterranean, los científicos piden desde 2007 la prohibición de la retención de la especie pues, como señalan en un comunicado recogido or Europa Press, se trata de "la medida inmediata más eficaz para revertir el declive y regenerar la población en un plazo de unos 50 años".

Numerosas partes de ICCAT han planteado repetidamente esta prohibición, con Canadá, Senegal, Gabón y el Reino Unido a la cabeza aunque los principales obstáculos han sido la Unión Europea y Estados Unidos que, como denuncia la organización, "con sus propuestas de excepción contrapuestas han impedido alcanzar un consenso durante años".

Los marrajos son apreciados por su carne, sus aletas y la práctica deportiva que los convierte, según Shark League for the Atlantic and Mediterranean, en los tiburones "más valiosos y amenazados" del Atlántico, cuyo lento crecimiento los hace "excepcionalmente vulnerables" a la sobrepesca.

Asimismo, señala que la UE, Marruecos y Estados Unidos fueron las Partes de ICCAT que más desembarcos de marrajo del Atlántico Norte realizaron en 2020 y destaca cómo la UE ayudó en 2019 a incluir a los marrajos en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) que derivó en la normativa que obliga a las partes a demostrar que las exportaciones de marrajos proceden de pesquerías legales y sostenibles.

La organización sostiene que la UE es la "principal amenaza" para llegar a un acuerdo sólido sobre el marrajo porque sus barcos acaparan la mayor parte de los desembarcos de marrajo del Atlántico Norte, que solo se han limitado este año. Además, España y Portugal han instaurado límites de pesca de la especie desde su inclusión en la lista de la CITES pero, según apunta Shark League, las medidas han cambiado "considerablemente" durante el tiempo que han estado activas.

Igualmente, recuerda que varios sectores de la UE como conservacionistas, científicos, acuarios y defensores de la sostenibilidad de los productos del mar o de ciudadanos apoyan la protección del marrajo.

Por otro lado, subraya que en la reunión de la ICCAT se estudiarán otras propuestas que refuercen la prohibición del cercenamiento de las aletas de los tiburones y asignen cuotas para las tintoreras del Atlántico Sur.

La presidenta de Shark Advocates International, Sonja Fordham, afirma que esta reunión es "un punto de inflexión" para los marrajos, ya que el "agotamiento" de la población del Atlántico Norte es una de las "crisis de conservación de los tiburones más acuciantes, pero dispone de solución". Y también señala que la prohibición propuesta "resulta muy necesaria para evitar daños adicionales a la población y al ecosistema asociado".

Fordham asegura que tanto Estados Unidos como la UE tienen un "sólido historial" en conservación de tiburones, y por ello afirma que su deseo es "que estas influyentes Partes de ICCAT cesen de oponerse a la prohibición total y a largo plazo relativa al marrajo y ayuden a garantizar su adopción sin más demora".

Por su parte, el director de Conservación de Shark Trust, Ali Hood, se muestra esperanzado "de que la abrumadora preocupación por los marrajos expresada a lo largo de estos años por una multitud de partes interesadas de toda la UE haya servido por fin para que la Comisión Europea se una al elevado número de países que trabajan por una protección efectiva de los marrajos, partiendo de una prohibición en el Atlántico Norte".

"La aceptación de una prohibición total le ofrece a la UE la oportunidad no solo de convertirse en parte de la solución para los marrajos, sino de arrojar luz sobre un intricado mosaico de restricciones y dar un ejemplo muy necesario para alinear las obligaciones de los tratados de pesca y medio ambiente", ha añadido.

Mientras, la coordinadora del programa marino del Ecology Action Centre, Shannon Arnold, ha animado "a todos los países miembros de ICCAT que se han opuesto a los intereses a corto plazo y han presionado a favor de una protección del marrajo fundamentada en la ciencia a que sigan esforzándose durante esta decisiva reunión".

"Gracias al liderazgo de Canadá, Senegal, Gabón y el Reino Unido, ya es posible aspirar a hacer realidad un plan de recuperación del marrajo que respete la prohibición aconsejada que, si llegara a adoptarse, podría cambiar el destino de este valioso y amenazado tiburón", concluye.