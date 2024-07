Saiz defiende el plan de medios de Sánchez y critica que hay "pseudomedios que reciben financiación de algunas CCAA"

La ministra advierte de que el lenguaje que utiliza Ayuso "alimenta comportamientos que son absolutamente condenables"



La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido el plan de medios anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha criticado que hay "pseudomedios que reciben financiación de algunas comunidades autónomas".

"Hay pseudomedios que, evidentemente, reciben financiación por parte de algunas comunidades autónomas y no tienen datos contrastables de su economía, sus lectores, no tienen ni plantilla, no tienen trabajadores y contra eso hay que combatir", ha señalado este jueves Saiz durante su participación en el Foro Next Educación.

La ministra ha destacado que el anuncio de Sánchez en el Congreso "fue una primera etapa de algo que se va a poner también a compartir con el resto de grupos políticos". "Aquí se pone encima de la mesa, se impulsan modificaciones legislativas o aplicaciones de reglamento, pero también ahí el Congreso de los Diputados tiene un importante papel y los grupos políticos que representan al conjunto de la ciudadanía", ha añadido.

En este punto, ha incidido en que el presidente del Gobierno fue "muy contundente" con algo que es "una realidad" tanto en España como en el contexto internacional, que son las 'fake news' y los bulos que, a su juicio, "contribuyen indudablemente a que brote o que se incremente los mensajes xenófobos, homófobos, antisemitas".

"A mí me parece que ya solo con eso es absolutamente importantísimo lo que aconteció ayer y el camino que ahora comienza, en el sentido de algo que tiene que ser positivo y que entiendo que tiene que tener la esencia del conjunto de la sociedad, que es conocer quién está al frente de los medios de comunicación, la titularidad, cómo es su financiación", ha detallado.

La ministra ha hecho autocrítica y ha reconocido que, hasta el momento, han sido "poco contundentes, tibios", ante la "proliferación de pseudomedios". "Si hemos sido tibios ha llegado el momento de dejar de serlo. La desinformación alimenta la polarización, el conflicto y la división entre españoles", ha zanjado.

Asimismo, ha insistido en que el Gobierno lo que quiere es "erradicar los pseudomedios que, en algunos casos, algunas comunidades autónomas están dando financiación directa y que detrás no hay más que quien intenta alimentar bulos y desinformación".

"Vemos que, día tras día, ha representantes políticos que se empeñan una y otra vez en menoscabar, en erosionar nuestra democracia", ha comentado Saiz, al tiempo que ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por decir que "el enemigo a batir es el Gobierno de España".

Para la responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el lenguaje que utiliza la presidenta de la Comunidad de Madrid "es lo que alimenta otros comportamientos que son absolutamente condenables".