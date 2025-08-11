Saiz pide que la "persecución" que han padecido los menores migrantes en sus países "no se replique" en España

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha pedido que la "persecución" que han venido padeciendo en sus paises de origenes los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo llegados a España "no se replique en nuestro país" por lo que ha solicitado que desde las instituciones se trabaje "con muchísima delicadeza".

Así lo ha expresado Saiz en una entrevista en 'Hora 25' en la Cadena Ser, en la que ha aprovechado para cargar contra el Partido Popular, acusándole de mantener un actitud de "absoluta irresponsabilidad" por haber "echado a la arena política a estos menores", al igual que le ha recordado que la competencia en cuanto a los menores migrantes "pertenece a las comunidades autónomas".

"Las comunidades autónomas tienen más recursos que nunca por parte del Estado para cumplir sus competencias y es inadmisible que esta competencia que tiene que ver con los menores se produzca una total insumisión del Partido Popular para dar respuesta a algo que es su competencia", ha insistido la ministra.

Cabe recordar que a partir de este lunes han comenzado los traslados dictados en el mes de junio el Tribunal Supremo (TS) con el que se instaba al Gobierno central a adoptar medidas urgentes para los más de mil menores migrantes no acompañados que estaban en Canarias y habían solicitado protección de asilo.

Estas derivaciones son, en principio, el inicio de los traslados que se realizarán cada semana, como se avanzó hace una semana tras la reunión interadministrativa entre los ejecutivos de España y Canarias para el seguimiento de los autos del Tribunal Supremo (TS) sobre los menores solicitantes de asilo y que se encuentran en el centro estatal Canarias 50, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.

Saiz ha señalado que la mayoría de estos menores proceden de Mali, allí donde ha recordado que "en los últimos 15 años se han producido tres golpes de Estado" y que niños y niñas "tienen persecuciones políticas que les colocan en una situación de extrema vulnerabilidad".

"No voy a permitir que esas persecuciones se sigan produciendo ahora. Trabajamos con el único fin de velar por el interés superior del menor. Sin ruido, sin demagogia Y sin ponerles en el centro de controversias políticas. Desde los centros se tiene que dar respuesta caso a caso con una exquisitez máxima", ha avisado la ministra.