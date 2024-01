Sánchez (RTVE) dice que la bajada de ingresos y los tipos de interés "impiden" el equilibrio presupuestario en 2023

Desea que en esta legislatura se logre el "consenso necesario" para elegir nuevo presidente de la Corporación pública



MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta interina de RTVE y su Consejo de Administración, Elena Sánchez, ha afirmado que el "impacto tan importante" de la reducción de ingresos, junto con el "efecto negativo" del incremento de los gastos financieros derivados de la subida de tipos de interés, "impiden cumplir con el objetivo de equilibrio presupuestario previsto" para el ejercicio 2023.

En una respuesta por escrito, recogida por Europa Press, al ser preguntada por el Grupo Popular en el Congreso, Elena Sánchez ha explicado que los cambios introducidos en la financiación de RTVE a través de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de la Comunicación Audiovisual han tenido "un efecto negativo" sobre los ingresos de la pública.

En concreto, Sánchez ha detallado que ello se ha debido a una menor recaudación de la prevista de los nuevos prestadores de servicios de comunicación audiovisual de televisión, los prestadores de intercambio de vídeo y de los prestadores de servicio de agregación de contenido. "La previsión de ingresos por estos prestadores se sitúa en torno a los 74 millones de euros, lo que supone una minoración de un 18% respecto al presupuesto 2023 estimado en 90,3 millones de euros", ha remachado.

Además, la responsable de RTVE ha añadido que los operadores de televisión en abierto reducen "progresivamente" sus aportaciones "en consonancia a la evolución de su negocio", mientras que los ingresos percibidos por las plataformas digitales de contenido audiovisual "están siendo menores a lo esperado", y los de las de intercambio de video y las agregadoras "han sido nulos" en 2023.

En cuanto a la evolución de la deuda de la Corporación RTVE, ha apuntado que el 1 de julio de 2018 la deuda bancaria ascendía a 145,1 millones de euros, mientras que, a 30 de noviembre de 2023, se situaba en 226,7 millones de euros. "Este incremento de la deuda se debe al incremento del saldo de Hacienda Pública Deudora por IVA, por las liquidaciones pendientes de devolución", ha apostillado en otra respuesta fechada el 20 de diciembre del pasado año.

Respecto cuáles han sido los gastos (manutención, desplazamientos, viajes, gastos suntuarios, dietas, atenciones personales, etc.) ocasionados por la propia Elena Sánchez en 2023, la presidenta ha informado de que han ascendido a un total de 3.705,22 euros, de los que 3.174,70 euros corresponden a locomoción; 443,02 euros a alojamiento; y 87,50 euros a relaciones externas.

También ha asegurado que "desearía que, en esta nueva legislatura que ha empezado a andar, se lograra el consenso necesario entre los grupos parlamentarios que permita cubrir la vacante existente" en el Consejo de Administración y elegir a la persona que ocupe la Presidencia de la Corporación.

Así lo ha indicado Elena Sánchez en una respuesta por escrito, recogida por Europa Press, al ser preguntada por el Grupo Popular en el Congreso sobre si considera, como declaró en sede parlamentaria el 25 de enero de 2023, que "las interinidades no son buenas, generan inestabilidad, lo que perjudica enormemente la gestión de una institución tan compleja y también tan necesaria socialmente como es la Corporación". La dirigente de RTVE ha señalado que sigue pensando lo mismo un año después.

No obstante, en otra respuesta ha destacado que en el tiempo que ocupa la Presidencia interina de forma interina ha impulsado "la digitalización de la empresa con un relanzamiento importante de la plataforma RTVE Play" y "profundizado en nuevas narrativas en los telediarios y en el resto de los informativos, lo que ha concitado el interés de los ciudadanos como acreditan los datos de seguimiento del público de los últimos acontecimientos informativos".

"Y, por último, y no menos importante, se ha logrado la segunda posición entre los canales generalistas generando un incremento de dos puntos en el share de La 1. Dadas las circunstancias, creo haber cumplido razonablemente el compromiso que subyacía en el proyecto de gestión que presente hace más de cuatro años y que en síntesis consistió en el desarrollo de una RTVE pública profesional, independiente y plural que informe, forme y entretenga dignamente", ha defendido.

GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS EN RTVE

Preguntada sobre si considera oportuno efectuar una comparecencia parlamentaria monográfica sobre la gestión de los fondos europeos por parte de RTVE, ha asegurado: "Como presidenta de RTVE he dejado claro desde mi nombramiento que para mi es un honor y, por supuesto, una obligación, comparecer ante la Comisión Mixta de Control de RTVE para dar cuenta y explicaciones de todas las cuestiones que interesen a sus señorías".

"Las comparecencias ante los representantes de los ciudadanos es un deber democrático que siempre estoy dispuesta a cumplir y respetar", ha subrayado la presidenta interina en otra respuesta, fechada el pasado 14 de diciembre.

El PP ha planteado otra pregunta a Sánchez a fin de conocer "cuántas excepciones y por qué motivos se han producido en 2023 a la obligación de los trabajadores de la RTVE de jubilarse una vez alcanzada la edad de 65 años". En este caso, la presidenta interina ha señalado que, "hasta noviembre de 2023, 99 personas trabajadoras de la CRTVE, han alcanzado la edad de 65 años".

Por último, ha aclarado que, al amparo del artículo 99.1 del III Convenio Colectivo de RTVE, se han realizado 39 jubilaciones. "Las 60 personas trabajadoras restantes, no han podido llevar a cabo la jubilación obligatoria, debido a que no alcanzaban el 100% de la pensión ordinaria. Las únicas personas trabajadoras, que, al cumplir la edad de 65 años, no se les aplica el artículo 99.1, son el personal directivo, ya que por su situación se encuentran fuera de la aplicación del III Convenio Colectivo. En 2023, 6 directivos han alcanzado la edad de 65 años y no se han jubilado", ha concluido.