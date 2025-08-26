El secretario de Estado del Vaticano, "consternado" por la situación en Gaza

Archivo - El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en una fotografía de archivo. - Maricel Blanch - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, ha expresado su consternación por los recientes ataques israelíes en la Franja de Gaza.

"Estamos consternados por lo que está sucediendo en Gaza, a pesar de la condena mundial", declaró este lunes en Nápoles durante la inauguración de la 75 Semana Litúrgica Nacional, según ha informado este martes el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Así se ha pronunciado tras el ataque israelí contra el Hospital Nasser en Khan Younis, en el que, según fuentes palestinas, murieron 20 personas, entre ellas cinco periodistas.

Parolin lo ha calificado de "sinsentido" y ha lamentado que no haya "señales de solución" y que la situación humanitaria se vuelva cada vez más precaria.

Con respecto a la guerra en Ucrania, Parolin ha instado a un mayor aprovechamiento de las oportunidades políticas. "Se necesita mucha política, porque en teoría hay muchas soluciones y muchos caminos hacia la paz. Pero deben llevarse a la práctica", ha explicado el cardenal.

En este contexto, el cardenal también ha enfatizado que el Año Santo 2025, proclamado por el papa Francisco, aspira a ser "un momento para recuperar la esperanza". Por ello, ante las dificultades para iniciar procesos de paz, ha instado a "no desanimarse" y a "seguir trabajando por la paz y la reconciliación".

Según ha informado 'Vatican News', debido al empeoramiento de la situación en Gaza, el Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, ha cancelado un viaje a Italia para la festividad de San Agustín. Por lo tanto, su presencia en Pavía no es posible, según explicó el obispo de la diócesis del norte de Italia, Corrado Sanguineti, en un comunicado el lunes. La festividad de San Agustín se celebra el 28 de agosto.