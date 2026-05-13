El Senado reprueba a Aagesen con los votos a favor de PP, Vox y UPN por su "nula" gestión del 'apagón'

Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha reprobado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, por la gestión del 'apagón' del 28 de abril de 2025 con 144 votos a favor (de PP, Vox, UPN), 102 en contra y 11 abstenciones. De esta manera, la vicepresidenta tercera se ha convertido en la novena ministra del Gobierno censurada por la Cámara Alta durante esta legislatura.

"Es insostenible que después de todo lo que sabemos sobre la nula gestión de la peor crisis energética de la historia de España siga en el cargo, tanto ella como la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor", ha recalcado la senadora del PP Carmen Ballester Feliu, encargada de defender la moción.

En concreto, Ballester ha reclamado reprobar a Aagesen "por haber comprometido la veracidad institucional, la transparencia en la gestión pública y la ejemplaridad exigibles al cargo con especial gravedad". "Oculta expedientes, ningunea a las comunidades autónomas (CCAA) y cuando surge una crisis su actitud es profundamente desleal y profundamente deshonesta", ha recalcado.

A su juicio, el 'apagón' fue resultado del "ecologismo de despacho que practica el socialismo". "Aprende rápido de su líder, el presidente que no pactaría con independentistas ni comunistas, el de no a la amnistía, el que decía que un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina, o el feminista que iba a acabar con la prostitución", ha ironizado.

En el mismo sentido, ha acusado a la titular de Transición Ecológica de ser responsable de una política de costas "impuesta desde el despacho, sin escuchar a los afectados". "Ha pretendido cambiar la ley por la puerta de atrás a través de un reglamento y dando la espalda a nuestras comunidades, ese es el ecologismo que practica la ministra", ha criticado.

Por otro lado, se ha referido a las informaciones sobre cómo la empresa vinculada al marido de la ministra "habría duplicado sus ingresos" durante su etapa en el Gobierno "gracias presuntamente a contratos y a relaciones ligadas al ámbito público y energético". Por ello, ha señalado que la transición ecológica del Aagesen consiste en "convertir la sostenibilidad en negocio para lucrar a unos pocos que casualmente la ministra conoce muy bien".

Por su parte, su compañera de bancada, la senadora Lucía Yeves Leal, ha recalcado que el Gobierno y, en concreto, Transición Ecológica, es el "responsable" del 'apagón', pero que esto no es un "caso aislado" en su gestión. Entre otras cuestiones, ha destacado que los expedientes de Forestalia y Villafuel demuestran "un mismo patrón indecente de opacidad, falta de explicaciones claras y sospechas que deterioran la credibilidad". "Ustedes han pervertido el discurso ecológico y lo utilizan el medioambiente en beneficio propio", ha denunciado.

Por su parte, la senadora de Vox Paloma Gómez Enríquez ha avanzado que su grupo parlamentario apoyará la reprobación. Para los de Abascal, Aagesen no puede seguir al frente de su cartera ya que su gestión es "un catálogo de apagones, licencias bajo sospecha y ataques a la independencia energética" nacional. "Por respeto a las instituciones y a la seguridad de España, esta Cámara todos deberíamos votar a favor de la reprobación de la ministra", ha recalcado.

Aún así, ha expresado su "sorpresa" ante el hecho de que el PP "asuma con naturalidad" la estrategia europea que precedió al 'apagón', el Pacto Verde Europeo, "como si fuera la solución cuando se ha hecho evidente que forma parte del problema". "Han impuesto la Agenda 2030 por encima del bienestar de las familias y la viabilidad de nuestra industria. No se puede pretender liderar la oposición en Madrid mientras es cómplice de las mismas políticas ruinosas en Europa", ha denunciado.

PSOE: "USTEDES SIGAN REPROBANDO, QUE SEGUIREMOS GOBERNANDO"

El senador del PSOE José Francisco Hila Vargas ha subrayado que el PP no ha buscado "esclarecer el apagón", sino "fabricar un culpable". Frente a esto, la posición de los socialistas se basa en "verdad técnica, reforzar supervisión y fortalecer el sistema".

"Señorías del PP, seamos sinceros. Lo que no pueden soportar es que la gestión del gobierno y de la vicepresidenta Agesen haya convertido a España en un ejemplo a seguir de transición energética, que ha conseguido abaratar la energía eléctrica, reducir las emisiones, atraer inversiones y generar empleo", ha echado en cara al grupo 'popular'.

Para Hila Vargas, al PP le "molesta" que a España le vaya bien si no está en el Gobierno. Desde su punto de vista, por eso los 'populares' reprueban a "todo el que pueden", algo que interpreta como una "señal de frustración". Según dice, los de Núñez Feijóo están todavía "más frustrados" cuando se compara la gestión de crisis de los socialistas y de los 'populares'.

Entre otras, ha puesto como ejemplo el brote de hantavirus en el MV Hondius. "Los españoles lo tenemos claro. Ante una crisis, mejor un gobierno socialista. Así que, señorías del PP, ustedes sigan reprobando que nosotros seguiremos gobernando", ha señalado.

USO "ABUSIVO" DE LA REPROBACIÓN

Por su parte, la senadora de Junts María Teresa Pallarès Piqué ha recalcado que no comparte en absoluto el uso "partidista y electoralista" del Senado que hace el PP, que "no busca aclarar los hechos", sino convertir la Cámara Alta en "un instrumento de desgaste partidista contra el Gobierno".

Con respecto al 'apagón', ha indicado que se tiene que hacer una "rendición de cuentas", con acceso a la información técnica real y una revisión "profunda" del modelo energético y de la seguridad del suministro eléctrico. "Desde Junts no participamos ni del relato propagandista del PSOE, pero tampoco de este partidismo del PP. Señorías, menos reproches y más soluciones", ha demandado.

El senador de la Agrupación Socialista Gomera Fabián Chinea Correa ha señalado que el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal no apoyará la moción ya que consideran que este instrumento político --la reprobación-- es de "enorme severidad institucional" y debería reservarse para situaciones "verdaderamente excepcionales". "No creemos en absoluto que estemos ante este escenario tan trágico", ha resaltado.

Durante su intervención, ha señalado que "no comparte" la táctica de convertir las reprobaciones en "estrategias constantes de tierra quemada" ya que "ni les parece útil, ni tampoco es algo que defienda los intereses generales" de España. Si bien su formación tiene reivindicaciones "muy claras" que van a seguir planteando a Transición Ecológica --por ejemplo, un marco estable y suficiente de financiación estatal para obras de desalación en las islas--, van a hacerlo desde la exigencia "civilizada, dialogante y serena".

"Claro que hay que utilizar la firmeza política, pero desde el respeto institucional y la voluntad de construir soluciones entre todas las partes implicadas. La gente espera mucho más de nosotros, señorías", ha recalcado.

Por último, el senador del PNV Igotz López Torre ha rechazado participar en el debate por el uso "abusivo" que se está haciendo de la reprobación.