SEO/BirdLife aboga por la conectividad entre espacios protegidos para garantizar la conservación efectiva de las aves

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha analizado la conectividad de las áreas protegidas de España poniendo el foco sobre todo en las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA). Estos enclaves --algunos protegidos y otros no-- están categorizados a nivel internacional como lugares relevantes para la vida silvestre y se muestran como conectores esenciales para que los espacios protegidos no sean islas de conservación.

El informe --realizado dentro del proyecto Efect-IBA, con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-- concluye que la conectividad entre las áreas protegidas es uno de los grandes retos para garantizar la conservación efectiva de las especies de aves y la salud de los ecosistemas en España.

A juicio de la ONG, más allá de la protección individual de los espacios con figuras específicas, es imprescindible avanzar hacia una red interconectada que permita el flujo biológico y ecológico entre hábitats, por lo que considera que las IBA son cruciales.

El documento hace un diagnóstico de la conectividad entre las IBA mediante cartografía específica de estos espacios, identificando las deficiencias y las propuestas de mejora con el fin de servir de herramienta para la gestión de la biodiversidad a nivel estatal. Así, identifica, mediante una serie de mapas, las principales debilidades de conectividad para cada comunidad autónoma teniendo en cuenta las IBA y los diferentes grupos de aves definidos.

También se ha modelizado la conectividad territorial a partir de la caracterización del paisaje según su grado de resistencia al movimiento de los diferentes grupos de aves definidos en este estudio: acuáticas, marinas, forestales, de entornos abiertos y de montaña o acantilados.

Dado que cada grupo funcional responde a patrones ecológicos y de hábitat diferentes, se han generado mapas de resistencia al movimiento específicos para cada uno, basados en variables ambientales, geográficas y de ocupación del suelo. La incorporación de la información en sistemas de información geográfica (SIG) es fundamental para el análisis de la distribución espacial de las áreas clave, así como para evaluar la conectividad ecológica, identificar posibles corredores biológicos y detectar zonas en riesgo.

Esta metodología permite identificar las zonas más favorables para el desplazamiento de las especies, al tiempo que se identifican las posibles barreras que impiden la conectividad, así como medidas de gestión para subsanarlas, e, incluso, la ubicación de áreas degradadas que tras su restauración permitan la comunicación entre áreas protegidas.

El responsable de Espacios de SEO/BirdLife, Octavio Infante, destaca que "la conectividad ecológica no solo mejora la conservación de las aves, sino que fortalece la biodiversidad en su conjunto". "Es necesario avanzar hacia una planificación territorial que integre la conectividad como una variable más en la conservación de espacios. La identificación de estos puntos de conectividad y la restauración de espacios degradados deben ser objetivos bien definidos para evitar las islas de conservación", argumenta.

PROPUESTAS DE MEJORA DE CONECTIVIDAD

En el caso de las masas forestales, SEO/BirdLife ve conveniente crear franjas lineales de bosque nativo dentro de las explotaciones forestales con el fin de conectar los rodales o bosques autóctonos existentes, aumentando las posibilidades de supervivencia de las especies estrictamente relacionadas con los bosques naturales.

En los corredores fluviales, recuerda que muchos ríos muestran una estructura muy deteriorada, con baja calidad en sus aguas, obstáculos derivados de la intervención humana en el pasado y con un desarrollo ínfimo de sus bosques de ribera. Por ello, pide fortalecer estos corredores, especialmente en lo que se refiere al desarrollo lateral de los bosques fluviales.

Respecto a los humedales, ya que indica que estaán sujetos a molestias derivadas de la actividad humana, fundamentalmente por el urbanismo, la agricultura, la contaminación y la masificación turística, especialmente en las áreas de litoral, insta a reforzar el control efectivo de estas actividades y mejorar la calidad de algunos de estos hábitats.

Para los agrosistemas, considera que se deben implementar métodos que mitiguen los efectos perjudiciales de la agricultura y la ganadería intensiva en el movimiento de las especies animales, como las plantaciones y usos de setos en vez de vallados, la creación de islas arbóreas y corredores ecológicos. También es fundamental facilitar la pervivencia de especies de invertebrados como polinizadores.

En zonas de montaña, destaca que actividades como la ganadería, el uso público y, en los últimos decenios, la instalación de estructuras de energías renovables como los parques eólicos condicionan la movilidad de especies por lo que un elemento de mejora en la conectividad en estas zonas es la utilización de razas locales de ganado de montaña y un sistema de pastoreo tradicional, ya que favorecen la diversidad de los pastos de montaña y su conservación, y la convivencia con aves. Asimismo, ve interesante generar islas de vegetación con reforestación de áreas de cabecera de montaña, con especies autóctonas pioneras en áreas abandonadas al pastor.