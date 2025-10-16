SEO/BirdLife insta al Gobierno a promover que la UE mantenga las garantías ambientales en la nueva PAC.

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha instado al Gobierno a promover que el Consejo y la Comisión Europea preserven las garantías ambientales legales en la propuesta para "simplificar" los reglamentos de la Política Agrícola Común (PAC), que "fue aprobada sin una evaluación de impacto ambiental ni una consulta pública adecuada". A su vez, también se ha dirigido a la presidencia del Consejo y a la propia Comisión Europea para que "actúen con urgencia y detengan ese ataque a la biodiversidad de Europa".

Lo ha hecho un día antes de que tenga lugar la primera reunión de los trílogos, donde la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento deberán acordar el texto final. "Pedimos al Gobierno de España que defienda la legislación ambiental europea en los próximos trílogos y actúe con determinación para garantizar una PAC coherente con la ciencia y la sostenibilidad", ha señalado el responsable de Sistemas Agroalimentarios y Desarrollo Rural en SEO/BirdLife, José Eugenio Gutiérrez.

A la ONG le preocupan en especial los cambios aprobados en la PAC que eliminan o reducen las normas básicas de protección ambiental en el campo europeo, como el que exime a las explotaciones situadas en espacios incluidos en la Red Natura 2000 de cumplir las condiciones mínimas de conservación. En este sentido, ha señalado que el argumento utilizado es que estos espacios ya cuentan con planes de gestión que "supuestamente" garantizan su protección ambiental.

Sin embargo, ha incidido en que "muchos de esos planes llevan años sin revisarse, la mayoría presentan un grado de ejecución muy bajo y además se centran casi exclusivamente en medidas específicas para las especies y hábitats que motivaron su declaración". "Pretender sustituir la condicionalidad ambiental de la PAC considerando que se debe canalizar a través de los planes de gestión implicaría tener que revisarlos prácticamente todos para incluir esos criterios. Sólo en España existen más de 1.800 espacios Natura 2000", ha denunciado SEO/BirdLife.

Además, ha advertido que la reforma de la PAC también suprime la obligación de mantener medidas para prevenir la erosión y la pérdida de suelo, "una modificación incomprensible, pues se da en un contexto en el que más del 60% de los suelos europeos están degradados". Asimismo, elimina la obligación de mantener los pastizales valiosos en espacios Natura 2000, permitiendo su arado y conversión, "lo que afectará a los ecosistemas esteparios y a los principales sumideros de carbono agrarios".

La ONG ha hecho referencia a cómo otras modificaciones favorecen los monocultivos, amplían exenciones ambientales sin garantías suficientes y reducen la protección de humedales, ecosistemas clave para la regulación hídrica. Por ello, ha insistido en la necesidad de realizar una adecuada evaluación en los términos establecidos en la Directiva Hábitats y en la ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, para que la autorización administrativa de estas actuaciones en espacios Natura 2000 garantice que no se van a ver afectados negativamente ni los hábitats ni las especies por los que se han designado los espacios ni su integridad.