SEO/BirdLife lanza 'Birds VR', proyecto con realidad virtual para convertir a jóvenes en 'guardianes' del milano real

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

SEO/BirdLife ha lanzado, en el contexto de inicio del nuevo curso escolar 2025/2026, la iniciativa 'Birds VR: Guardianes del Cielo', un proyecto que incluye la realidad virtual para involucrar a los jóvenes en la conservacion de la naturaleza.

Según informa la organziación, el proyecto educativo está dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años y combina tecnología, ciencia y acción medioambiental a través de "innovadoras" sesiones que incluyen la realidad virtual y los juegos de rol para "meterse en las botas" de las personas responsables de la conservación de la naturaleza. Asimismo, afirma que se trata de una llamada a la acción para ser "los guardianes" de las aves y, por extensión, del planeta.

Se trata de una colaboración junto a la organización danesa Fox Media Documentaries financiada por el programa Erasmus+ de la Unión Europea con el objetivo de educar, sensibilizar e inspirar e involucrar a los jóvenes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en la conservación del milano real y de la naturaleza en general. Además, la organización apunta que al conectar a los participantes con historias reales de conservación, les muestra que también pueden ser protagonistas en la lucha por proteger el patrimonio natural.

De este modo, precisa que el proyecto utiliza la realidad virtual para sumergir a los estudiantes en el mundo de estas aves y los desafíos que enfrentan. De este modo, los jóvenes se convierten en "conservacionistas por un día", para salvar al milano real de sus amenazas y ver cómo sus acciones impactan en su supervivencia, tal y como explica Seo/BirdLife.

De este modo, los estudiantes, a través de actividades de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte, conocen los datos reales y proponen soluciones creativas a través de dinámicas en los ejercicios que exploran el papel crucial que juegan estas rapaces como 'termómetros' de la salud de los ecosistemas.

Así, señala que todo este conocimiento se traslada a través de un material teórico, práctico y lúdico que, aunque está orientado a alumnado de educación secundaria, es posible adaptar y trabajar con alumnos de cursos superiores e incluso personas de otros ámbitos que quieren participar y probar esta aproximación a la sensibilización de naturaleza.

En definitiva, a través de tres unidades presentadas en un libreto interactivo, se podrá aprender sobre la biología del milano real, su distribución y sobre todo de sus amenazas y peligro y qué se puede hacer para colaborar en su conservación de forma virtual a través de la experiencia de realidad virtual y también con acciones reales.

El responsable de Educación Ambiental de SEO/BirdLife, Pablo de la Nava, ha señalado que, como parte de esta fase inicial, se cuenta con la colaboración de los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha en Toledo, quienes participarán en alguna sesión para subrayar la importancia de la sensibilización en la conservación de la naturaleza. "Su presencia en las aulas destaca el papel fundamental que desempeñan como la primera línea de defensa de nuestros valores naturales", ha concluido.