'Ser LGTBI+ más allá de las Grandes Ciudades', el lema de 2025 de la FELGTBI+ por la igualdad en territorios periféricos

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) dedicará su año temático 2025 a visibilizar las realidades y las reivindicaciones de las personas LGTBI+ en los territorios periféricos, según ha anunciado este jueves.

Así, bajo el lema 'Ser LGTBI+ más allá de las Grandes Ciudades', abordará las desigualdades territoriales que afectan al colectivo a lo largo de los próximos 12 meses. De hecho, cada año, la Federación acuerda la causa a la que se van a dedicar los esfuerzos durante el próximo año, tras un proceso de votación interna en el que participan las entidades que la componen.

Según ha apuntado la coordinadora del año temático de la Federación, Noelia Salido, con este año temático, reafirman su compromiso "con la construcción de un estado más justo, diverso e inclusivo, en el que cada persona, independientemente de su identidad, orientación, expresión y características sexuales tenga garantizados sus derechos y oportunidades sin importar su lugar de residencia". "Esta iniciativa es una llamada a la acción para garantizar que ningún lugar quede fuera del compromiso con la diversidad, el respeto y la inclusión", ha subrayado.

Igualmente, ha explicado que el objetivo es poner el "sexilio" en el foco mediático. "Es una problemática social invisibilizada y exigimos a las entidades nacionales, autonómicas y locales que trabajen activamente para erradicarla. También, reivindicamos la eliminación de los discursos de odio, que son el origen de los prejuicios, la discriminación y la violencia que sufrimos en las calles y exigimos acciones contra la discriminación estructural: las dinámicas sociales que perpetúan la exclusión de las personas LGTBI+ en ciertos territorios", ha recalcado.

Además, la Federación ha reclamado el acceso igualitario a servicios esenciales de salud, educación, jurisdicción y ocio, que ha denunciado que en la actualidad las personas LGTBI+ no tienen garantizado en todo el territorio. "Con frecuencia, vemos menoscabados derechos reconocidos por ley en materia de filiación, educación en diversidad, cambio de nombre registral o acceso a tratamientos sanitarios. Se nos reconoce el derecho o no en función de dónde vivimos y eso es una desigualdad que no se puede permitir en un estado de derechos", ha lamentado Salido.

En este sentido, la Federación LGTBI+ se dedicará a luchar este 2025 contra el "sexilio"; a fomentar la igualdad de oportunidades atendiendo a las diferencias geográficas; a fortalecer la identidad y la cultura LGTBI+ rurales, de ciudades medianas y pequeñas, territorios insulares y ciudades autónomas; a apoyar iniciativas LGTBI+ de territorios periféricos; a reconocer y dotar de recursos a las redes de asociacionismo locales; y a reivindicar el acceso a la diversidad cultural en todos los territorios.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Estatal LGTBI+, David Armenteros, ha pedido "trabajar en la superación de las barreras que dificultan que las personas puedan desarrollar sus vidas en los lugares que desean habitar". También ha demandado que se Generen recursos "que reviertan y minimicen los efectos del sexilio son pasos fundamentales hacia una sociedad más equitativa e inclusiva". "En este contexto, es imprescindible valorar la riqueza de los territorios periféricos y garantizar que cada persona pueda vivir plenamente, independientemente del lugar donde elija hacerlo", ha concluido.