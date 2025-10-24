'¿Será el colchón? ¿O serás tú?', de Pikolin, Gran Premio Eficacia 2025

El Caso '¿Será El Colchón? ¿O Serás Tú?', De Pikolin Y Las Agencias Arena Y Oriol Villar, Con La Colaboración De Eva Santos, Havas Play Y Acentoenlacé, Ha Conseguido El Gran Premio A La Eficacia 2025, En La XXVII Edición De Los Galardones De AEA. - AEA

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El caso '¿Será el colchón? ¿O serás tú?', de Pikolin y las agencias Arena y Oriol Villar, con la colaboración de Eva Santos, Havas Play y AcentoenlaCé, ha conseguido el Gran Premio a la Eficacia 2025, en la XXVII edición de los galardones que convoca anualmente la Asociación Española de Anunciantes (AEA).

Así lo ha dado a conocer la asociación, que ha detallado que también se ha hecho con un oro en la categoría 'Mejor Campaña de Lanzamiento de Marca, Producto, Servicio' y un bronce en 'Mejor Campaña Integrada' en una gala que ha tenido lugar en el Teatro Real de Madrid.

Por otro lado, AEA ha indicado que el Premio a la Agencia Creativa del Año ha recaído en DDB & 14 Group, que ya consiguió este trofeo en los años 2006, 2010, 2017, 2018 y 2019. En el caso del Premio a la Agencia de Medios del Año, este galardón ha ido a para a Arena, que ya lo recibió en 2010, 2011, 2016, 2020, 2021, 2022 y 2023.

En la XXVII edición de los premios se han entregado un total de 50 trofeos, entre los cuales se cuentan 19 oros, 13 platas y 15 bronces, conseguidos por 35 anunciantes, 37 agencias líderes y 40 agencias colaboradoras.

Por recuento de oros, en la categoría 'Construcción de una Marca', este metal ha sido para MAPFRE Seguros por 'El momento de la verdad', de las agencias McCann Spain (parte de MW) e IPG Mediabrands, este caso también ha recibido otro oro al otorgársele el Reconocimiento Especial a la Investigación.

En 'Mejor Campaña Integrada' el oro lo ha obtenido Mahou San Miguel, con Mahou 5 Estrellas, 'Mahou especial San Isidro', y &Rosàs, con la colaboración de Zenit Media, Apple Tree, MRM Spain (parte de MW) /y Tango, habiendo ganado asimismo otro oro en 'Mejor Campaña Regional Local'.

Respecto al oro en la categoría de 'Estrategia Más Original y Disruptiva', le ha correspondido a Liquats Vegetals' con YOSOY 'Un camión en la letra pequeña', de Revuelta, IPG Mediabrands y Youplanet como colaborador; mientras que en la de 'Mejor Campaña de Lanzamiento de Marca/Producto/Servicio' se han concedido dos oros, uno para Grupo Apex, con Papas Vicente Vidal, 'De cuando las papas sabían a papas', de Rosebud, con la colaboración de iProspect, y otro para Pikolin, con '¿Será el colchón? ¿O serás tú?'.

En cuanto a la 'Mejor Campaña de Producto/Servicio', el oro ha sido para Santalucía Seguros por 'Una vida contigo', de Oriol Villar e Infinity Media con la colaboración de CLV; y en 'Mejor Acción Táctica' el oro lo ha obtenido SEAT, con la Gama SEAT 'Amores de verano', de DDB & 14 Group y PHD Media.

El oro en la categoría 'Campaña de Social Media / Influence Marketing' ha recaído en L'Oréal para Garnier Good, por #Rojocucu, de Publicis España y Zenith Media; y en 'Campaña Experiencia de Marca', para IKEA Ibérica, por IKEA Family con 'Design your sleep while you sleep', de MRM Spain (parte de MW), con la colaboración de Dentsu Creative.

El máximo galardón de la categoría 'Construcción de Comunidad y Audiencia Propia' le ha correspondido a YUM! Brands, con KFC Patatas, por 'KFC fries compensation', de PS21 y Arena, con MeMe como agencia colaboradora; y en 'Mejor Acción de Branded Content' el oro lo ha obtenido SEO/Birdlife, con 'Eco-ilógico', de Darwin&Verne.

El oro a la 'Mejor Campaña de Presupuesto Inferior a 250.000 euros' (campañas tácticas o de producto / servicio) ha sido para ADEE por 'Los bufones de Velázquez', de &Rosàs, con la colaboración de Roma y Liquid Fellows; y en 'Mejor Campaña Internacional' para Unilever, con Magnum Ice Cream, por 'Find your summer', de LOLA MullenLowe, con la colaboración de Mindshare UK, a WPP Media Brand.

Además, en 'Mejor Demostración de Propósito Social de Marca' se ha otorgado el oro a Diageo, con J&B, por 'Visible room', de El Ruso de Rocky y PHD Media, con la colaboración de Samy Alliance y Oliver; y en 'Mejor Campaña de ONG' el oro ha sido para la Fundación Unoentrecienmil con el Proyecto All Together, por 'Soy español', de Pingüino Torreblanca con la colaboración de Havas, Publicis España y Dentsu.

Finalmente, el jurado de los premios ha decidido entregar un Premio Especial, que también es un oro, a Adoptauncomercio.com, de las agencias Siberia y Fiftykey.