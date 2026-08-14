Situación tranquila en la Operación 15 de agosto y circulación creciente en Irún, Málaga, Tenerife y Sevilla

Numerosos vehículos circulan por la A4, a 14 de agosto de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La situación en la red estatal de carreteras permanece "tranquila" en el primer días de la Operación 15 de agosto que ha comenzado este viernes con retenciones en salidas hacia Francia y zonas costeras del Levante y del sur.

Se encuentran retenciones y tráfico en aumento en la AP8 a la altura de Irún dirección a Hendaya, en la A7 en San Pedro Alcántara (Málaga) en ambas direcciones y TF-1 de Costa Adeje (Tenerife) en dirección a Las Chafiras, y en la A66 en Gerena (Sevilla), según el boletín de la Dirección General de Tráfico a las 21.05 horas de este viernes.

Por otro lado, un vehículo en llamas complica la circulación en la entrada a Valencia en la A-3 a la altura de Requena (Valencia). La operación de tráfico del º15 de agosto ha arrancado a las 15.00 horas con normalidad en las carreteras, aunque con algunas retenciones puntuales en las salidas hacia Francia y zonas costeras, según el boletín de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según las previsiones, hasta las 00.00 horas del domingo 16 de agosto se prevén 5.610.000 desplazamientos por la red nacional de carreteras.

El sábado 15 continuará el tráfico intenso desde primeras horas de la mañana en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como en los itinerarios que unen poblaciones de costa acceso al litoral y zonas de segunda residencia, a los que se sumarán los habituales de corto recorrido de acceso a playas y por las festividades de la Virgen de Agosto.

Por último, el domingo 16 la circulación será conflictiva por la mañana tanto en trayectos de corto recorrido en carreteras que comunican poblaciones del litoral, como en los accesos a zonas de playas.

Ya por la tarde, especialmente de 18.00 a 23.00 horas, comenzará el retorno de los que finalizan sus días de descanso pudiendo presentarse problemas en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso.