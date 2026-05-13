El subtitulado en las televisiones en abierto alcanzó el 93,6% en 2025, por encima de los mínimos exigidos por ley

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El subtitulado de contenidos en las televisiones lineales en abierto tanto públicas como privadas alcanzó un promedio del 93,6% en 2025, por encima de los mínimos exigidos por la ley.

Así lo concluye la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su informe anual sobre el cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad por parte de los prestadores audiovisuales en 2025.

En concreto, en 2025 se emitieron más de 27.000 horas audiodescritas y 22.000 horas con lengua de signos, frente a las 15 horas semanales que fija la normativa en el caso de las televisiones públicas y a 5 horas en las privadas.

En este sentido, la CNMC ha constatado que Los contenidos accesibles se concentraron cada vez más en horarios de mayor audiencia y en programas de mayor interés.

En el caso de la televisión de pago (acceso condicional), los canales analizados (como LaLiga TV por M+ o DAZN LaLiga), no incorporaron servicios de accesibilidad, lo que ha dado lugar a la apertura de actuaciones por parte de la CNMC.

En cambio, en los servicios bajo demanda como RTVE Play, Atresplayer, Infinity (anteriormente Mitele) o Rakuten el subtitulado estuvo ampliamente implantado, superando en la mayoría de los casos el 30% del catálogo. Sin embargo, la audiodescripción y la lengua de signos continuaron siendo muy limitadas.

Asimismo, en los servicios sonoros a petición (podcast), la normativa prevé una incorporación progresiva de herramientas de accesibilidad. "La mayoría de prestadores ha comenzado a adaptar sus webs y aplicaciones. Además, algunos están desarrollando iniciativas para mejorar la accesibilidad de los contenidos", indica la CNMC.

IMPLANTACIÓN "MUY LIMITADA" EN LOS INFLUENCERS

Por su parte, los usuarios de especial relevancia (UER, también conocidos como influencers) mostraron una implantación "muy limitada" de medidas de accesibilidad en sus contenidos.

La CNMC concluye que se "confirma la evolución positiva en la aplicación de las nuevas obligaciones de accesibilidad introducidas en 2022, con un aumento significativo de los contenidos accesibles y una mejor ubicación en franjas y programas de mayor interés".

No obstante, la Comisión señala que aunque la mayoría de los prestadores ha avanzado y se adapta progresivamente a los requisitos, "persisten diferencias entre servicios: algunos, como la televisión de pago, aún no incorporan medidas, y en los servicios a petición la audiodescripción y la lengua de signos siguen siendo limitadas".

Finalmente, el organismo estatal detecta dificultades prácticas en la aplicación de ciertos requisitos y problemas de interoperabilidad en plataformas, lo que apunta a la necesidad de ajustar el marco normativo para hacerlo más eficaz.