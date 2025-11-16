Sumar pide ir "un paso más allá" en los comedores escolares y que se enseñe en ellos los beneficios de la comida sana

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para la educación nutricional en los centros escolares, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La iniciativa, consultada por Europa Press, insta al Gobierno a impulsar la educación nutricional, en colaboración con las administraciones educativas competentes y en la línea de lo ya contemplado en los reales decretos que establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y Secundaria, con la finalidad de transmitir conocimiento sobre la importancia de la alimentación saludable y sostenible en los términos del real decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Sumar defiende "ir un paso más allá" y que el comedor escolar también se convierta no solo en un espacio saludable y sostenible, sino de aprendizaje sobre la importancia de la alimentación saludable, el conocimiento por parte de los alumnos sobre qué están comiendo en su menú y las razones por las cuales es beneficioso para ellos y para el medio ambiente, además de sensibilización sobre los efectos en la salud de las comidas saludables y las que no lo son.

La garantía de comedores saludables y sostenibles promovido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 abre, según destaca Sumar, una "gran oportunidad" para que el alumnado entienda la importancia de la educación nutricional, conociendo y consumiendo in situ los alimentos que mejorarán su salud en el presente y en el futuro.

En este sentido, Sumar destaca la importancia del consumo diario de fruta y verdura fresca, pescados, legumbres y cereales integrales, y los efectos perjudiciales del consumo excesivo de bebidas y alimentos azucarados, bebidas energéticas o los alimentos con alto contenido en grasas saturadas y sal.

Asimismo, recuerda que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 "ya se ha puesto manos" a la obra con una norma que asegura que se sirvan cinco comidas saludables a la semana en todos los centros escolares y que, por tanto, garantiza el acceso a "una alimentación sana, nutritiva y variada en los comedores escolares independientemente del nivel de renta de sus familias".