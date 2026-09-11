La temperatura del mar en España marca récords históricos este verano, con 33,02ºC en la boya de Dragonera (Mallorca). - PUERTOS DEL ESTADO

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La temperatura del agua del mar en torno a España ha alcanzado nuevos máximos este verano, según ha informado este viernes Puertos del Estado. De hecho, la boya de Dragonera (cerca de Mallorca) ha registrado la temperatura más alta del agua alcanzada hasta el momento en toda la red de medida del organismo: lo hizo el 5 de agosto a las 18:00, cuando llegó a los 33,02ºC. Esta boya cuenta con sensor de temperatura desde 2006.

Excepto por la de Valencia, todas las boyas de la cuenca Levantino-Balear han batido sus propios récords de temperatura máxima. De esta manera, la de Mahón registró 32,36ºC el 8 de agosto a las 17:00, valor récord para esta boya, que cuenta con sensor de temperatura desde 2021. Además, la boya costera de Tarragona marcó 30,7ºC el 9 de agosto a las 17:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2013, así como para la Red Costera.

Por su parte, la boya costera de Barcelona llegó a los 30,5ºC el 9 de agosto a las 15:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2004. Asimismo, la de Tarragona registró 30,31ºC el 13 de agosto a las 19:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2004. A su vez, la de Cabo de Palos marcó 29,77ºC el 21 de julio a las 20:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2006.

Puertos del Estado también recoge que la boya de Cabo Begur llegó a 29,18ºC el 16 de agosto a las 16:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2021. Además, la de Cabo de Gata, llegó a los 28,84ºC el 19 de agosto a las 15:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura 2001.

A su vez, también se han registrado récords este verano entre las boyas vascas y gallegas. De esta manera, la boya de Pasaia II, registró 28,4ºC el 23 de junio a las 19:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2022. Asimismo, la de Bilbao-Vizcaya llegó a los 25,27ºC el 12 de agosto a las 20:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2006.

Además, la de Estaca de Bares, registró 23,13ºC el 13 de agosto a las 19;00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2001. Asimismo, la de Villano-Sisargas marcó 22,17ºC el 13 de agosto a las 16:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2001. Por su lado, la de Cabo Silleiro llegó a 21,55ºC el 30 de agosto a las 21:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2001.

De acuerdo con Puertos del Estado, el Indicador de Clima Marino de temperatura del agua, basado en datos de las boyas, también muestra que el verano de 2026 aparece entre los años más cálidos del periodo representado, con temperaturas superiores a las medias climáticas durante prácticamente todos los meses de verano. "A estos valores han contribuido especialmente los datos de las cuencas Levantino-Balear y Noratlántica, que es donde las boyas han registrado mayores valores de temperatura y valores récord", ha puntualizado.

A su vez, ha destacado que la boya costera de Málaga registró su valor mínimo de temperatura del agua para el mes de agosto, llegando a 15,6ºC el martes 25 de agosto a las 10:00. Según ha explicado, esto se debió a un fenómeno denominado afloramiento (upwelling) de agua profunda (más fría), que se produce en la zona cuando sopla viento persistente de poniente (Oeste). El mínimo de temperatura registrado por esta boya es de 11,7ºC medidos en enero de 2020.