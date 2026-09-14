Teresa Ribera, sobre la prórroga de Almaraz: "Creo que las decisiones del Ministerio están muy justificadas"

La vicepresidenta ejecutiva primera de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, participa en un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Palace, a 14 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha señalado este lunes que el equipo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) "tienen toda su confianza técnica y política". En este sentido, se ha mostrado "segura" de que conocen los datos "mucho mejor" y que las decisiones que toman están "muy justificadas".

Así se ha expresado esta mañana en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que le han preguntado sobre la opinión de la Comisión Europea sobre las subastas de capacidad que el sector de almacenamiento y el de ciclos combinados espera que el Gobierno lance, así como por la decisión del Ejecutivo de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Extremadura) hasta 2030.

En este sentido, ha señalado también que en relación a ambas medidas hay que "introducir el tamiz de qué ayuda de presupuesto público tienen las cosas". "Si está justificado o no, si es proporcionado o no, que es la forma en la que se ha tratado esto desde Bruselas, desde la noche de los tiempos y evidentemente también desde que estoy yo allí", ha explicado.

Por esta parte, ha apuntado a que "hasta donde ella sabe, éstas son decisiones que se están tomando sin subsidio público, sin ayuda de Estado, sin descuentos fiscales". "Además, si hubiera descuentos fiscales, subsidio público, requerirían un control sobre la proporcionalidad de ese apoyo público, la justificación de ese apoyo público", ha incidido.

A su juicio, es "fundamental" tomar medidas "proporcionadas a lo que se pueda requerir en un determinado momento" en un contexto de "turbulencias" con respecto a la disponibilidad de recursos y en un escenario en el que "afortunadamente, se está acelerando la electrificación".

Por último, ha resaltado que el horizonte "solvente, inteligente, eficiente, asequible" para España sigue siendo uno que aprovecha los recursos de proximidad, los recursos locales y la combinación de generación distribuida y generación integrada en un sistema moderno con redes que llegan hasta el último rincón y que requieren "unas habilidades, unas cautelas" que evidentemente van evolucionando como va evolucionando el parque generador.