El tiempo para hoy en España, 16 de octubre de 2026

Archivo - Turistas con paraguas por el centro de la ciudad durante la llegada de una nueva borrasca que trae polvo en suspensión. A 07 de abril del 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y tormentas ponen en aviso a Andalucía y Castilla y León, en un día en el que las temperaturas máximas descenderán, de forma notable en el Cantábrico y Lugo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Granada, Almería, Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia y Soria tienen activos avisos. En el resto, la previsión es que la mayor parte del país continúe en una situación de estabilidad dominada por las altas presiones con predominio de cielos poco nubosos. No obstante, apunta a que el acercamiento de un frente dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles en el norte de Galicia y área cantábrica.

Asimismo, se darán intervalos de nubes bajas matinales en otras regiones del tercio norte peninsular, tercio este, Melilla y Estrecho tendiendo en general a despejar. Por la tarde, habrá nubes de evolución en amplias zonas de la vertiente atlántica y de Andalucía mediterránea, con chubascos y tormentas en áreas de montaña, meseta Norte y entorno de Alborán

En estas zonas, es probable que los chubascos sean localmente fuertes. El organismo estatal no descarta que también se registren en el Sistema Central e Ibérica Norte. Por otro lado, apunta a que habrá intervalos nubosos en Baleares con baja probabilidad de algún chubasco aislado al norte del archipiélago. En Canarias, se registrarán intervalos de nubes altas, aunque tenderán a despejar.

De hecho, se darán nubes bajas en el norte de las islas montañosas, e intervalos de nubes de evolución en zonas de interior pudiendo dejar algún chubasco aislado. Asimismo, habrá brumas y nieblas matinales en zonas de los tercios norte y este peninsulares. También se desarrollarán en Baleares y Melilla. En concreto, podrán ser localmente densas y persistentes en el Cantábrico y norte de Galicia. Además, en Canarias se registrará calima.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET apunta a que las máximas ascenderán en el tercio sureste y a que habrá pocos cambios en el resto del territorio. En el otro extremo, las mínimas estarán en descenso en Galicia y Melilla, con pocos cambios en el resto.

Por último, el organismo estatal ha indicado que este viernes soplará moderado el levante en Alborán y con intervalos fuertes en el Estrecho amainando, y el viento del nordeste en los litorales del sureste peninsular y en Canarias. En el resto habrá viento flojo variable y tenderá a establecerse la componente norte en la mitad norte peninsular y Baleares.

Además, arreciará el cierzo en el Ebro y el nordeste en la meseta Norte y Galicia, donde se darán intervalos fuertes en zonas de litoral.