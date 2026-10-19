Un total de ocho personas han fallecido en siniestros de tráfico este fin de semana, cuatro de ellas motoristas

Vehículos circulan por la carretera A1, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho personas han fallecido en los siete siniestros mortales de tráfico registrados durante este fin de semana, de las que cuatro víctimas eran motoristas. En lo que va de año han perdido la vida en accidentes 860 personas.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), cinco de los siniestros han ocurrido en vías convencionales y dos en autopista o autovía. Además, entre los siniestros ha habido tres salidas de la vía y una colisión.

La siniestralidad ha tenido lugar en La Pesga (Cáceres), Almonte (Huelva), Binéfar (Huesca), Arquillos (Jaén), Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) y Zamora (Zamora).

Por otro lado, la DGT ha informado este lunes de los resultados de la última campaña especial de vigilancia y control, desarrollada entre los días 5 y 11 de este mes. En este sentido, ha revelado que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han formulado un total de 9.245 denuncias por distracciones al volante, de las que 3.816 (un 42,3%) han sido por utilizar indebidamente el teléfono móvil, una infracción que conlleva la pérdida de seis puntos del permiso de conducir.

En concreto, durante la semana de campaña, se han efectuado 8.584 controles y han sido controlados 422.927 vehículos, de los cuales 9.126 han sido denunciados por distintas infracciones relacionadas con distracciones. Tras el uso indebido del móvil, conducir con cascos o auriculares conectados a reproductores de sonido, con 441 denuncias, y abrocharse el cinturón de seguridad durante la conducción, con 421, se han situado como las conductas más sancionadas.

También han registrado 257 denuncias por leer al volante, 136 por buscar objetos con el vehículo en marcha, 112 por distraerse con los ocupantes del vehículo, 83 por conducir comiendo y 29 por fumar.

Asimismo, han formulado 49 denuncias por usar indebidamente sistemas de navegación y 70 por utilizar otros sistemas de comunicación. Por último, 1.839 denuncias han tenido lugar por otros tipos de distracciones durante la conducción.

De la misma manera, la DGT ha señalado que los controles preventivos realizados durante la campaña han permitido también detectar conductas relacionadas con el consumo de sustancias. En total, 1.061 conductores han sido denunciados por el añadido de conducir con tasas de alcohol superiores a la permitida, además de incurrir en alguna distracción, y 931 han dado positivo en drogas.