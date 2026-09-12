Trabajadoras del servicio de atención domiciliaria convocan una movilización el 19 de septiembre

Archivo - Un anciano recibe atención. - FUNDACIÓN LA CAIXA - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) han convocado para el próximo 19 de septiembre una movilización estatal para reclamar un servicio público, digno y de calidad, así como mejores condiciones laborales para las profesionales que prestan atención y cuidados en los domicilios.

La movilización se produce después de que el Congreso de los Diputados aprobara una proposición no de ley (PNL) de 17 puntos impulsada por las trabajadoras. Tras este avance, el colectivo prepara ahora su paso al Senado, donde pretende promover una moción específica sobre el SAD y lograr que sus reivindicaciones se incorporen a la nueva reforma de la Ley de Dependencia.

Las movilizaciones del 19 de septiembre tendrán lugar en Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona, Valladolid, Zaragoza, Murcia y Santa Cruz de Tenerife. Además, las trabajadoras de toda Andalucía se movilizarán en Sevilla, en una convocatoria que, según el colectivo, continúa sumando ciudades y territorios.

"Hemos conseguido que una PNL de 17 puntos sea aprobada en el Congreso. Ahora damos el salto al Senado, pero el 19 de septiembre también salimos a la calle. Queremos que nuestras reivindicaciones sean escuchadas y que la reforma de la Dependencia ponga los cuidados y a las trabajadoras en el centro", señalan las trabajadoras.

El colectivo denuncia la precarización que, a su juicio, continúa afectando al sector, con salarios bajos, jornadas parciales, sobrecarga de trabajo y falta de reconocimiento del tiempo y los gastos de desplazamiento.

Las trabajadoras reclaman además que los recursos públicos destinados a la dependencia se traduzcan en una mayor calidad de la atención, más derechos laborales y un refuerzo del servicio público.