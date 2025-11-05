Traductores contra el uso de la IA en el sector audiovisual: "Generan textos de muy baja calidad"

Archivo - Premios de la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE) - ATRAE - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual de España (ATRAE) ha alertado este miércoles sobre el impacto que el uso de la inteligencia artificial y la traducción automática poseditada está teniendo, a su juicio, en la calidad y las condiciones laborales del sector audiovisual.

En un comunicado, la asociación ha reivindicado "la importancia del talento humano como única garantía de calidad, diversidad y accesibilidad en la industria".

"En un momento en que las plataformas de streaming multiplican la llegada de contenidos internacionales, la labor del traductor profesional es crucial para que cada guion conserve su autenticidad y conecte con audiencias de todo el mundo", ha defendido.

En este sentido, ATRAE ha denunciado la "creciente" práctica de sustituir a los traductores profesionales por sistemas automáticos de inteligencia artificial que "generan textos de muy baja calidad al ser incapaces de incorporar la intuición narrativa y el contexto cultural aportado por el profesional cualificado".

"Las emociones no se pueden traducir con algoritmos, reivindicamos la traducción humana como custodia de la lengua, de la cultura y del arte entendidos como elementos indisociables del espíritu crítico, de la imaginación y de la experiencia", ha afirmado la presidenta de ATRAE, Iris Permuy Hércules.

Asimismo, la asociación ha puesto de relieve que una correcta traducción audiovisual desempeña un papel esencial en la diversidad cultural y lingüística.

En este contexto, la asociación organiza los Premios ATRAE, que reconocen la excelencia en la traducción y adaptación de guiones para cine, televisión y plataformas de streaming, así como en la localización de videojuegos, para promover la profesionalidad y la innovación en un sector clave para la internacionalización de contenidos audiovisuales.

Además, la asociación reivindica la relevancia de la accesibilidad mediante la audiodescripción y el subtitulado para personas sordas, herramientas indispensables para evitar la exclusión de una parte de la población.

"En una época fría, en la que priman el volumen y la inmediatez y en la que las grandes empresas nos intentan convencer de que una máquina es capaz de transmitir lo que directores y guionistas han creado con tanto esfuerzo, los Premios ATRAE son una oda al mimo y al talento", ha concluido Iris Permuy Hércules.