El tráfico por carretera repuntó este lunes, registrando una reducción inferior al 60%

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tráfico por carretera registró este lunes 20 de abril una reducción del 59,52% con respecto a un lunes habitual, lo que evidencia un repunte en comparación con las semanas anteriores. De hecho, supone el dato más bajo de caída de la circulación desde el 18 de marzo, día en que la bajada fue del 49,91%.

Según el informe diario de la Dirección General de Tráfico (DGT), que incluye también datos del Gobierno vasco y de la Generalitat de Catalunya, este sexto lunes en Estado de Alarma se produjeron 538.318 movimientos de largo recorrido por las carreteras, en comparación con los 1.329.995 de viajes que se producirían en un lunes normal, lo que supone una bajada del 59,52%.

De los 538.318 movimientos detectados, 306.034 fueron vehículos ligeros (turismos, motos). En concreto, el tráfico de este tipo de vehículos se vio reducido este lunes un 69,45%. Y 232.284 fueron vehículos pesados (camiones), lo que supone un 29,25% menos con respecto a un lunes habitual.

Con respecto a los accesos a las principales ciudades, el lunes registró una caída del 66% de media, porcentaje similar al de las dos primeras semanas en Estado de Alarma.

La mayoría de provincias analizadas han registrado reducciones en los accesos a las principales ciudades de entre el 60 y el 70%, siendo los de Madrid, Valencia, Islas Baleares y Málaga las que más caída han experimentado. Por el contrario, los accesos en Zaragoza han sufrido una bajada de únicamente el 37% en salidas y del 49% en entradas.

Los movimientos por ciudad también repuntaron este lunes, al registrar una reducción del 70%, según los datos facilitados a la DGT por los ayuntamientos de Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla y Valladolid. De hecho, marcó el porcentaje de descenso más bajo desde el 18 de marzo, día en que se registró un 69% de reducción.

En cuanto al tráfico fronterizo, el descenso del tráfico ha sido este lunes de un 72,8% con respecto a un lunes cualquiera. En concreto, bajó el tráfico un 77,08% en el caso de la frontera con Francia y un 68,51% en la frontera con Portugal.

En la comparecencia diaria de los técnicos para informar sobre las novedades de la pandemia de coronavirus, la secretaria general de Transportes, María José Rallo, ha reconocido que el Gobierno ha detectado este lunes un leve repunte en el número de desplazamientos en coche particular, además de en tren y en autobús. No obstante, ha señalado que se trata de datos que "no presentan grandes diferencias" y que, en todo caso, la movilidad se mantiene en "mínimos".