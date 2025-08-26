UGT recopilará datos para pedir responsabilidades ante la gestión de los incendios: "Mata la precariedad"

Archivo - Varios efectivos aéreos actúan durante un incendio forestal, a 17 de agosto de 2024, en Trabazos, Zamora, Castilla y León (España). - Emilio Fraile - Europa Press - Archivo

Recuerda al PP la importancia de la prevención en la lucha contra los fuegos forestales

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT ha anunciado que va a recopilar datos para pedir responsabilidades ante la gestión de los incendios que han asolado España este mes de agosto, como ha avanzado en rueda de prensa la secretaria de administración local y autonómica del sindicato, Victoria Corbacho.

"Vamos a recopilar todos los datos e iniciaremos las medidas legales oportunas que creamos oportunas tanto en inspección de trabajo como en denunciar directamente a las propias Administraciones implicadas", ha asegurado.

En su intervención, también ha asegurado que van a reclamar la puesta en marcha de un Pacto de Estado "que tenga en cuenta no sólo a los trabajadores de los equipos forestales y de agentes ambientales, sino también a las familias que viven y trabajan en el entorno rural".

En este punto, ha insistido en que "hay que tener en cuenta que no se puede hacer un pacto de Estado sin tener buenas condiciones de los trabajadores". A su juicio, detrás de los incendios de este verano hay causas estructurales, como el abandono del medio rural y el cambio climático, que ya es "innegable".

Así, ha asegurado que "aquellos que niegan el cambio climático, deberían pensar su posición y darse cuenta que están haciendo un daño a lo que ellos defienden tanto, a la España que tanto defienden y en que tanto creen". "Niegan cosas tan evidentes como que media España se está quemando por culpa del cambio climático", ha reiterado.

Por otro lado, desde UGT también han mostrado su decepción ante la falta de referencias a bomberos y agentes forestales en las 50 medidas presentadas por el Partido Popular en la lucha contra el fuego. "Más que las medidas de cara a la galería que ha propuesto el PP, debería de estar de acuerdo con un Pacto de Estado entre todas las administraciones públicas y todos los partidos políticos", ha reclamado Corbacho.

A su juicio, "los fuegos no se apagan en verano, se apagan en invierno" por lo que ha denunciado la falta de inversión y medios en algunas comunidades autónomas, que se traducen en falta de limpieza de los montes, no poder realizar tareas de mantenimiento, abandono del campo y, en consecuencia, de las familias que viven "del monte y en el monte".

"Los incendios matan. Mata la precariedad y la falta de inversión. Se ha perdido vidas, se han perdido fincas, explotaciones ganaderas etc además de las hectáreas de monte. 2025 ha sido el peor año del siglo XXI en cuando a superficie calcinada en territorio nacional" ha añadido por su parte el responsable federal de bomberos forestales de UGT Servicios Públicos, Francisco Javier García.

Además, ha añadido que "la ley básica de bomberos forestales no se está cumpliendo" por lo que ha pedido a las administraciones "tomar medidas ya". "Los coeficientes reductores, la edad de jubilación, la jornada de trabajo son cuestiones que hay que regular", ha reiterado.

Sobre las condiciones en las que trabajan los bomberos forestales, ha recordado que es un trabajo "muy físico, una profesión catalogada como peligrosa, penosa y tóxica" por lo que, en su opinión, "la edad de jubilación no puede estar en mas de 60 años".

Asimismo ha denunciado "las largas jornadas" de trabajo a las que se enfrentan muchos de los bomberos forestales, que afirma "están encuadradas dentro de jornadas especiales y que que no deberían de superar las doce horas" aunque hay bomberos forestales que pueden estar "14, 16 o hasta 20 horas". Por ello, ha denunciado que "no se están cumpliendo los tiempos de descanso".

En este punto, ha señalado que hay "compañeros que han sido evacuados por deshidratación, duermen en barracones, en polideportivos, en malas condiciones". "Hay que apostar por unas medidas homogéneas reguladas por la ley básica. Las condiciones no pueden depender de dónde estés o de la suerte que tengas. Hay diferencias salariales de 10.000 euros anuales en función de la Comunidad Autónoma en la que estés", ha lamentado.

En el mismo sentido, el portavoz del sindicato profesional de Agentes Forestales y Medioambientales de UGT Servicios Públicos, Juanma Antón, ha destacado que son "apenas 6.000 funcionarios para un país con 50 millones de hectáreas".

"Los Agentes Forestales somos funcionarios autonómicos trabajando en la primera línea de defensa de la naturaleza. Desempeñamos un papel esencial en este marco de vigilancia y detección temprana de focos, aplicando la legislación y en la promoción de buenas prácticas de gestión forestal", ha relatado, al tiempo que ha destacado "la importancia de la colaboración ciudadana".

"De nuestras investigaciones sabemos que más del 90% de los incendios tienen un origen humano, ya sea por imprudencias, negligencias o actos intencionados. Por ello, apelamos a la responsabilidad de todos los ciudadanos, pero también de nuestros políticos, los ciclos forestales no se rigen por periodos electorales de cuatro años. Nuestro país no puede permitirse perder este Patrimonio natural", ha insistido.

POR CADA EURO INVERTIDO EN PREVENCIÓN, SE AHORRAN 100 EN EXTINCIÓN

Por otro lado, ha asegurado que la superficie quemada a día de hoy en España "supera la de Mallorca" y ha recalcado la importancia de la prevención: "por cada euro que se invierte en prevención, se ahorran cien euros en extinción". "Solo si se sabe qué es lo que está provocando los incendios se pueden hacer políticas preventivas", ha defendido.

Por este motivo, ha insistido en la necesidad de "hacer campañas de información y de sensibilización de la población que tienen que entrar en los currículos escolares, en los centros educativos, porque cuando se llega a situaciones de evacuación y de emergencia, la ciudadanía no está preparada ni conoce las dinámicas".

UGT ha destacado que, para la puesta en marcha de un Pacto de Estado, se necesita "gestión forestal activa y continua", reactivar el medio rural, incentivar actividades agrícolas y ganaderas sostenibles e impulsar políticas de fijación de población en entornos rurales, evitando el abandono, sin olvidar el refuerzo normativo y sancionador, lograr la integración efectiva de los Agentes Forestales en Emergencias y la reincorporación plena de los Agentes Forestales a los operativos de extinción, además de una Estrategia Nacional que unifique criterios y fortalezca la cooperación institucional entre comunidades autónomas y la Administración General del Estado, entre otras propuestas.