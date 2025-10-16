Universidad de Valencia, Girona, Málaga, Almería y Salamanca destacan por compromiso social y medioambiental, según CYD

Archivo - Una estudiante repasa sus apuntes - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Revela que las universidades generan un promedio anual de casi 130.000 kg de materia orgánica y más de 60.000 kg de papel y cartón

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las universidades más destacadas por su compromiso social y medioambiental son València-Estudi General, Girona, Málaga, Almería, Salamanca, Sevilla, Vigo, Alicante, Granada y Jaén.

Así lo refleja el Ranking CYD universidades sostenibles publicado este jueves por la Fundación CYD, dedicado íntegramente a las dimensiones social y medioambiental de las universidades españolas, que evalúa su labor en igualdad, frente a la discriminación y el acoso, inclusión, acción social, promoción de la salud y sostenibilidad medioambiental.

El Ranking CYD universidades sostenibles integra 16 indicadores y representa un instrumento relevante de evaluación comparativa, con enfoque cuantitativo para estas dimensiones sociales desarrollado en el Sistema Universitario Español.

Su objetivo es proporcionar una visión estructurada y objetiva sobre el grado de implicación y desempeño de las universidades en estas áreas.

El informe concluye que la sostenibilidad se ha integrado de "manera significativa" en las universidades españolas: la gran mayoría (82,19%) dispone de responsables o unidades específicas y aplica criterios ambientales en la contratación de proveedores de materiales o servicios (79,45%).

Ante la generación de residuos (de promedio anual, las universidades generan 129.931 kilos de materia orgánica y 60.152 kilos de papel y cartón) todas las universidades públicas y el 93,1% de las privadas tiene programas de reciclaje y el 84,93% cuenta con programas para reducir el uso de papel y plástico.

La gran mayoría de universidades (89,04%) utiliza agua de riego para las áreas verdes o jardines y para reducir su uso el 52,27% de las universidades públicas incorpora plantas autóctonas resistentes a la sequía y el 51,72% de las privadas emplea sistemas de riego inteligente.

El 93,15% de las universidades dispone de fuentes con agua potable gratuita. El 94,52% promueve iniciativas sobre un uso consciente del agua, y entre las medidas más extendidas para un consumo sostenible se incluyen la grifería eficiente (86,30%), cisternas de doble descarga (73,97%) y el mantenimiento de los dispositivos consumidores de agua de los edificios y las tuberías (69,86%).

En relación con la gestión de la energía, el 93,15% de las universidades usa fuentes renovables, en la gran mayoría opta por la energía fotovoltaica (87,67%).

Para mejorar y optimizar el consumo de energía, el 91,78% de las universidades cuenta con un plan estratégico y un 95,89% realiza acciones para fomentar la eficiencia y ahorro energético en las instalaciones y equipos.

Entre las medidas para un consumo energético sostenible, destacan la iluminación LED (89,04%), la instalación de nuevos equipos de climatización (86,30%) y el ajuste del clima y la luz al uso de los espacios (82,19%). En general, se observa una mayor implementación de medidas de ahorro entre las universidades públicas.

Fomentar el uso de transporte sostenible es otra de las medidas mayoritarias (90,41%) que adoptan las universidades, destacando los estacionamientos de bicicletas y patinetes, que implementan todas las universidades públicas y una amplia mayoría de las privadas (93,10%).

Cerca del 89% de las públicas y el 59% de las privadas cuentan con carril bici en sus inmediaciones, mientras que en menor medida las universidades (más de un 53% de las públicas y cerca de un 11% de las privadas) ofrecen un servicio gratuito de bicicletas.

El 91,78% de las universidades cree estar preparada para afrontar los desafíos futuros en sostenibilidad. Para ello adopta innovaciones como la instalación de paneles solares y/o turbinas eléctricas (83,56%), la implementación de sensores y análisis de datos (73,97%) o la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos (67,12%), entre otras.

Las universidades forman e investigan sobre el cambio climático: cerca del 70% ofrece asignaturas optativas sobre este fenómeno y un 53,42% tiene centros de investigación. Las universidades públicas invierten, de promedio, 832.183 euros en su gestión y acciones de sostenibilidad medioambiental, una media superior a la de los centros privados, que se cifra en 592.704 euros.

Por último, las universidades monitorizan su impacto en el entorno natural: más del 90% cuenta con registros de consumo eléctrico y de agua, el 79,45% registra su huella de carbono y el 87,67% tiene un registro para su gestión de residuos.