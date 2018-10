Valerio dice que la puesta en marcha de los permisos de paternidad de 16 semanas depende del debate parlamentario

Publicado 08/10/2018 11:02:30 CET

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha afirmado que no quiere "adelantar acontecimientos" sobre la puesta en marcha sobre el permiso de paternidad de 16 semanas intransferible para igualarlo a los de maternidad, vía Presupuestos Generales del Estado de 2019, tal y como ha anunciado el presidente Pedro Sánchez, y ha afirmado que antes debe debatirse en el Congreso de los Diputados.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la titular de Trabajo ha confirmado que la intención del Ejecutivo es ampliar estos permisos en los PGE para que exista una "corresponsabilidad" real y para que las empresas "tengan claro" que sus empleados van a ejercer una maternidad y paternidad "responsable".

"Hay que remover obstáculos para que haya una igualdad real de acceso entre hombres y mujeres en el mundo laboral porque ahora tenemos más de 11 puntos por debajo la tasa de actividad de las mujeres respecto de los hombres", ha subrayado la ministra, para añadir que ha indicado que una vez que el presidente del Gobierno ha hecho este anuncio "de una manera tan clara", el siguiente paso es "debatirlo en el Parlamento".

Asimismo, ha indicado que otra de las medidas "fundamentales" para avanzar en la corresponsabilidad es la "gratuidad" de la educación de cero a tres años --primer ciclo de infantil-- y ha indicado que el Ejecutivo está trabajando en la memoria económica de estas medidas para que no sean "un brindis al sol".

"Este es un gran país, con una economía fuerte y una de las asignaturas pendientes es la igualdad entre hombres y mujeres", ha subrayado, para añadir que estos asuntos y la atención a las personas dependientes que se encuentran en lista de espera los negocia la ministra de Hacienda, María Jesús Montero para lograr el apoyo de Podemos a sus cuentas para 2019.

Sobre el sindicato de prostitutas OTRAS, la titular de Trabajo ha admitido que intentar la anulación de la inscripción es "jurídicamete complicado" y ha señalado que la vía más adecuada en este caso es impugnar los estatutos en la Audiencia Nacional para lograr su nulidad porque, según ha recordado, "la prostitución no es una actividad laboral por cuenta ajena, sino una explotación".

Preguntada por la gestión de los menores extranjeros no acompañados en Ceuta, la titular de Trabajo e Inmigración ha indicado que esta es competencia de las comunidades autónomas y que el Gobierno no se plantea recuperarla. No obstante, ha señalado que su tarea es apoyar financieramente a las administraciones autonómicas a gestionar la asistencia a estos menores.