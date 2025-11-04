El Vaticano advierte de prácticas inapropiadas de devoción mariana y desaconseja el uso del título de 'corredentora'

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano ha publicado este martes una nota doctrinal sobre los títulos marianos en el que desaconseja el uso del título "corredentora" para la Virgen María --en lo referido a su "cooperación en la obra de la salvación"-- y pone freno a algunas expresiones de devoción mariana inapropiadas.

"Existen algunos grupos de reflexión mariana, publicaciones, nuevas devociones e incluso solicitudes de dogmas marianos, que no presentan las mismas características de la devoción popular, sino que, en definitiva, proponen un determinado desarrollo dogmático y se expresan intensamente a través de las redes sociales despertando, con frecuencia, dudas en los fieles más sencillos", señala el prefecto del docasterio, Victor Manuel Fernández.

En este sentido, el documento, titulado 'Mater populi fidelis' y aprobado por el Papa León XIV, aclara en qué sentido algunas de estas propuestas responden a una devoción mariana "genuina e inspirada en el Evangelio", o en qué sentido "otras deben ser evitadas porque no favorecen una contemplación adecuada de la armonía del mensaje cristiano en su conjunto".

En concreto, el dicasterio propone el uso de títulos como 'Madre de los Creyentes', 'Madre Espiritual', 'Madre del Pueblo Fiel' mientras que ve impropio el uso de 'Corredentora'.

"Es siempre inoportuno el uso del título de Corredentora para definir la cooperación de María. Este título corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y, por tanto, puede generar confusión y un desequilibrio en la armonía de verdades de la fe cristiana", advierte.

Asimismo, sobre el título de 'Mediadora', el dicasterio lo rechaza cuando adquiere un significado que es exclusivo de Jesucristo, pero lo considera aceptable si expresa una mediación inclusiva y participativa.

"Por una parte, no podemos ignorar que existe un uso muy común de la palabra 'mediación' en los órdenes más variados de la vida social, donde se entiende simplemente como cooperación, ayuda, intercesión. Por consiguiente, es inevitable que se aplique a María en sentido subordinado y de ningún modo pretende añadir alguna eficacia, o potencia, a la única mediación de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre", subraya.