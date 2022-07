El Vaticano, "entusiasmado" con las imágenes del telescopio James Webb: "Son alimento para el espíritu"

Una de las imágenes capturadas por el telescopio James Webb. - -/NASA via ZUMA Press Wire/dpa

ROMA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores del Observatorio astronómico Vaticano han manifestado su "entusiasmo" por las primeras fotografías publicadas del telescopio James Webb, y dice que son "alimento para el espíritu".

"¡Estamos muy entusiasmados con las nuevas imágenes del telescopio James Webb!", reza el comunicado del Observatorio Vaticano sobre las fotografías de un universo nunca antes visto que llegaron a la Tierra el pasado 12 de julio y que los estudiosos remontan a hace 14.000 millones de años.

"Las imágenes son preciosas, cualquiera puede darse cuenta por sí mismo. Es un tentador anticipo de lo que podremos aprender del universo con este telescopio en el futuro. Estas imágenes son un alimento necesario para el espíritu humano. No solo de pan se vive, especialmente en estos tiempos", subraya.

El director del Observatorio, el jesuita Guy Joseph Consolmagno, dice estar "feliz con este éxito también por un hecho más personal" ya que "muchos de los científicos que construyeron los instrumentos y planificaron las observaciones" son amigos personales suyos.

Según Consolmagno, la ciencia en la que se basa este telescopio es el intento del ser humano de "utilizar su inteligencia, que le ha dado Dios, para comprender la lógica del universo". "El universo no funcionaría si no tuviera esta lógica. Pero como muestran estas imágenes, el universo no solo es lógico, también es hermoso. Esta es la creación de Dios revelada a nosotros", ha abundado.

Al director del Observatorio del Vaticano le ha fascinado "especialmente" ver el primer espectro de vapor de agua de la atmósfera de un planeta extrasolar.

El telescopio James Webb es un telescopio espacial, nacido de la colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la agencia espacial canadiense CSA. Fue lanzado el 25 de diciembre de 2021 desde el puerto espacial Arianespace en Kourou, en la Guayana Francesa, y puesto en órbita solar por un cohete Ariane 5.