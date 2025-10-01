Vocento logra 44,8 millones de ingresos por venta de activos no estratégicos y operaciones inmobiliarias

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vocento ha conseguido 44,8 millones de euros de ingresos por venta de activos no estratégicos y diversas operaciones inmobiliarias, que han tenido un impacto positivo en la generación de caja de la compañía durante los nueve primeros meses de 2025.

Según ha informado este miércoles la compañía, estas operaciones permiten "ganar solidez financiera" al grupo para "seguir transformando con éxito su modelo operativo". Así, han tenido un impacto de 42,1 millones en la deuda de Vocento y han generado unas plusvalías de 28 millones de euros en su cuenta de resultados. Al cierre de 2024, la deuda financiera neta de Vocento (excluyendo efectos NIIF) era de 43,1 millones de euros.

"Estas operaciones permiten a Vocento una fuerte reducción de su deuda financiera neta y un fortalecimiento de su posición global, uno de los objetivos marcados en su Plan Estratégico 2025-2029 puesto en marcha por el consejero delegado, Manuel Mirat", ha destacado la compañía.

En este sentido, ha indicado que el Plan pretende "afianzar el posicionamiento" del grupo en los negocios y actividades de mayor valor estratégico para la compañía y "recuperar cuota publicitaria, acelerar el crecimiento en negocio digital, mejorar el modelo de suscripción, impulsar la diversificación más allá de la prensa y optimizar la estructura y la eficiencia operativa".

Entre enero y septiembre de 2025, Vocento ha obtenido unos ingresos de 22,3 millones y ha generado unas plusvalías de 10,2 millones de euros gracias a las operaciones inmobiliarias. Entre ellas, ha destacado la venta, la pasada semana, de dos edificios propiedad del diario valenciano 'Las Provincias' por valor de 2,7 millones de euros: el que ocupaba antiguamente el periódico y otro colindante.

El acuerdo ha sido suscrito por la editora de 'Las Provincias', Federico Domenech, S.A., sociedad participada indirectamente por Vocento S.A. al 84,99%, y un inversor privado, y supone unas plusvalías de 800.000 euros para el grupo. Esta venta se suma a la sede que ocupa actualmente el diario por un total de 7,6 millones de euros a otro inversor, el pasado 28 de julio.

Además, Vocento ha recordado que vendió el pasado mes de junio la sede del diario 'SUR' de Málaga al Grupo HM Hospitales por 11 millones de euros, "sin perjuicio de potenciales ajustes al alza durante un plazo de 12 meses", y ha conseguido un millón de euros más por otras operaciones inmobiliarias.

En relación con la venta de activos no estratégicos, Vocento ha indicado que acordó la venta total, por 22,5 millones de euros, de Habitat.Soft S.L. al grupo italiano Immobiliare.it S.p.A., el pasado mes de marzo. Habitat.Soft S.L. era la empresa que integraba el portal inmobiliario Pisos.com --tercer portal de compraventa y alquiler inmobiliario en España--, Pisocompartido.com y el software de gestión de agencia inmobiliaria HabitatSoft. La operación ha generado un impacto en deuda de 19,8 millones de euros y una plusvalía de 18,5 millones de euros en la cuenta de resultados de la compañía.

"Estas operaciones reflejan un avance sólido en nuestra hoja de ruta. Estamos dando pasos firmes para mejorar la rentabilidad, la eficiencia y acelerar la transformación del grupo, con el objetivo de afrontar con garantías los próximos años. Vocento está preparado para volver al crecimiento rentable mediante un modelo de negocio más ágil, más digital y capaz de adelantarse a los cambios vertiginosos que afronta el sector", ha dicho Mirat.