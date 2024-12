Vox acusa al Gobierno de "importar" migrantes para "empujar tacatacas" y Aagesen ve "positiva" la tendencia demográfica

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Rocío De Meer ha alertado de que España camina "hacia el suicidio y la extinción" y ha criticado que "se importa masivamente los hijos de otros países" para que "empujen tacatacas", mientras la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido frente a esa "alarma" que la dinámica demográfica en España es "extraordinariamente positiva".

"Pueden utilizar todo el dinero del mundo para comprar masivamente personas que empujen un tacataca, pero no van a poder comprar cariño, compromiso, responsabilidad. Y eso es lo que nuestros mayores necesitan. Ni esclavos del siglo XXI, ni cuidadoras estatales de algún pacto de Estado con el que jamás podrán acabar, con la soledad, soledad a la que ustedes están condenando a millones y millones de españoles", ha indicado De Meer, este miércoles, durante una interpelación en el Pleno del Congreso.

De Meer ha advertido de que "los 300.000 nacimientos del año 2022 son el número más bajo de nacimientos en España desde que existen registros". "Caminamos hacia el suicidio, hacia la extinción", ha remarcado la diputada de Vox.

Ante esta situación, ha enumerado varias formas de afrontar el "invierno demográfico": una primera opción, "decir que no pasa nada" y que "mejor que los españoles no tengan hijos porque contaminan"; una segunda opción, "traer a los hijos de otros países", de la "inmigración masiva y descontrolada"; y una tercera opción, "hacer políticas de natalidad, dejar que los españoles tengan los hijos que quieran".

"Los españoles sí quieren tener hijos, pero ni la economía les deja, ni el acceso a la vivienda les deja, ni ustedes les dejan con su bombardeo constante de políticas que generan pobreza", ha subrayado la diputada de Vox.

Para De Meer, la única opción que "salva" al país es "salvar la familia" y "lo más poderoso que existe en la tierra: las madres" que, a su juicio, "están desapareciendo". "El Estado, con su gobierno, no quiere familias, quiere individuos, quiere minorías frágiles y maleables", ha reprochado, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo actual y a sus antecesores de haber traído "un modelo de individualismo egoísta, consumista, decadente".

"Ya sabemos cuál es su modelo. Envejecimiento, soledad, sustitución por los nietos de otros. Porque tener hijos y nietos son demasiadas toneladas de CO2 para la atmósfera", ha insistido, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo de "tirar" a la sociedad "por el precipicio".

Además, ha criticado que ahora se "importa masivamente los hijos de otros países" porque "obedecen ese mandato de unos poderes económicos que lo que quieren es mano de obra barata en sociedades envejecidas y rendidas, esclavos del siglo XXI por mandato del mercado". "¿Qué diferencia hay entre esto y comprar niños en el vientre de una ucraniana?", ha preguntado la diputada de Vox.

Si bien, según ha dicho, lo que los mayores necesitan es "gente que les quiera" y ha advertido de que "los nietos de algún anciano de Mauritania no quieren a los abuelos" de los españoles sino "a los suyos".

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha pedido "claridad y rigor" para abordar este debate y ha defendido, citando datos recientes del INE y de Eurostat, que en España hay "una dinámica demográfica extraordinariamente positiva, más si se compara con el resto de la Unión Europea".

En concreto, ha enumerado cuatro datos: el primero, que a 1 de octubre del año 2024 había en España 48.946.055 habitantes, "la cifra más alta" de la historia del país; el segundo, que la proyección es "que España siga creciendo" y que para 2055 haya "55 millones de habitantes"; el tercero, "la importante llegada" de población migrante, a su juicio, "una causa de celebrar"; y un cuarto dato, que "5.783 jóvenes españoles vuelven" a España. "No se van, vuelven. Y vuelven porque es un país atractivo", ha destacado la ministra.

Además, ha puesto en valor la aportación de los migrantes que vienen de África, de Latinoamérica, de Asia y de Europa. "Tenemos que dar una respuesta humanitaria a todas esas personas, especialmente a los menores. Como recordó la semana pasada el ministro de Política Territorial, tenemos que atender un hecho humanitario, y es que los niños son iguales, vengan de donde vengan", ha insistido.

"UN PARQUE TEMÁTICO PARA EXPERIMENTOS DEMOGRÁFICOS"

Por su parte, la diputada de Vox ha tachado el discurso de la ministra de "negacionismo del suicidio demográfico" y le ha preguntado si "de verdad piensan" que "es positivo traer millones de africanos sin recursos para que cuadren sus resultados". "¿De verdad es positivo que nuestros barrios sean un parque temático para sus experimentos demográficos?", ha planteado.

"Las personas que están y las personas que vienen no son números, no es una operación mercantil, son personas que tienen sus costumbres, que tienen sus modos de vida, que tienen sus orígenes, que tienen sus familias y que tienen su manera de hacer las cosas. No es intercambiable un pueblo por otro, porque la población en España, señora ministra, no crece, engorda. Engorda con sus políticas sustitutivas de la natalidad", ha zanjado De Meer.

Por su parte, la ministra ha destacado las medidas impulsadas por el Gobierno ante el reto demográfico y ha puesto de relieve algunos datos como la "inversión de más de 13.000 millones de euros" en los presupuestos entre 2021 y 2023 para la lucha contra la despoblación; la cobertura universal de banda ancha en el medio rural que ha superado el "90%" en 2024; el Campus Rural o los "más de 1.200 millones para conseguir mayor eficiencia, rehabilitación energética de los municipios de menos de 5.000 habitantes".