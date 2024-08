WWF pide más esfuerzos para investigar las causas de los incendios forestales y penas efectivas para los causantes.

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) ha reclamado más esfuerzos para investigar las causas de los incendios forestales, mejor identificación de los causantes y penas efectivas. En este marco, ha subrayado que estos fuegos son "un problema social que merece especial atención por parte de las administraciones".

Para reducir la siniestralidad y acabar con la impunidad, el grupo ecologista también ha reclamado poner en marcha programas de sensibilización y educación ambiental efectivos, así como otros de intervención social en zonas de alta recurrencia. De cara al Gobierno, ha recordado que el Ejecutivo debe elaborar un Plan Nacional de Restauración "ambicioso y participado" y, a su vez, considera "importante" tener una Estrategia Estatal de Prevención Integral de incendios forestales.

En líneas generales, WWF ha recordado que a pesar de que entre 2014 y 2023 la media de incendios forestales se redujo en un 37% respecto a la década anterior, aún se producen más de 9700 siniestros de media al año en España. De acuerdo con las cifras que publicaron en julio en su informe anual sobre incendios forestales, en el 95% de los casos estos fuegos se deben a causas humanas y, del total, más de la mitad de los incendios son intencionados y un 23% es debido a negligencias y accidentes. Además, la organización apunta a que un 12% del total se origina por causas desconocidas, por lo que la aplicación de soluciones efectivas sin conocer el origen de estos siniestros es complicado.

Según ha señalado WWF, el actual modelo de lucha contra incendios de España se enfoca principalmente en la financiación de medios de extinción. Si bien reconoce que España dispone de uno de los mejores sistemas de respuesta contra incendios, insiste en que es necesario aplicar soluciones "distintas" en el contexto actual, donde el monte no se usa como antes (es decir, hay menos ganado, no se extraen leñas, el paisaje es menos diverso y está expuesto a las consecuencias de la crisis climática). Además, la ONG ha subrayado que no existe una conciencia social del riesgo a pesar del aumento de episodios de incendios urbano-forestales.