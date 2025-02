Yolanda Díaz desea "la mejor de las suertes" al Papa, con quien tiene "una magnífica relación" aunque no es creyente

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha deseado "la mejor de las suertes" al Papa Francisco, que lleva diez días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, donde el pasado sábado experimentó un agravamiento de su estado debido a una crisis asmática como consecuencia de la neumonía bilateral de la que ha sido diagnosticado.

"Tengo una magnífica relación con el Papa Francisco y estoy haciendo un seguimiento diario de su estado de salud a través de una de sus personas colaboradoras", ha asegurado este lunes Díaz durante el coloquio 'Pioneras' organizado por el diálogo digital Artículo 14.

Aunque ha puntualizado que no es creyente, la ministra ha destacado que respeta "mucho" a las personas que sí lo son. "Me lo han enseñado en mi casa, más allá de que he estudiado derecho canónico y muchas otras materias", ha dicho.

La vicepresidenta segunda del Gobierno ha señalado que los pontífices "son muy importantes" en la historia y en la actualidad. "Siempre le digo a él que creo que el hecho de que yo sea gallega y él argentino nos ha ayudado mucho", ha comentado.

"A veces las relaciones institucionales se sustancian por elementos personales. Y yo creo que ha influido mucho en los dos el factor de galeguidad en mi caso", ha manifestado.

La ministra ha incidido en que gallegos y argentinos no se pueden "explicar los unos sin los otros". "Es verdad que leo con mucha atención todas sus reflexiones, es verdad también que tengo discrepancias en otras materias, faltaría más,pero, desde luego, lo vuelvo a decir, creo que es el embajador de trabajo decente en el mundo y su compromiso con la lucha contra el cambio climático, la emergencia climática, su compromiso con la juventud", ha aseverado.