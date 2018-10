Covite se reunirá con parlamentarios franceses y les preguntarán si son conscientes de que hacen "la campaña a la IA"

Actualizado 26/02/2018 20:13:57 CET

Pretende "arrancarle un pronunciamiento claro" sobre "la legitimación de la violencia" que se produce con los homenajes a presos de ETA

BILBAO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, acompañada del también dirigente de la asociación, Rubén Múgica, se reunirán este martes con dos cargos electos franceses, el senador Max Brisson y el diputado Vincent Bru, ambos miembros de la denominada 'Delegación de Iparralde', integrada también por los autodenominados 'Artesanos de la paz' --que negocia con el Ejecutivo francés el acercamiento de presos de ETA-- y les preguntarán si son conscientes de que "forman parte de una campaña propagandística" de la banda para presionar al Gobierno de España con el fin de conseguir beneficios penitenciarios.

Además, explicarán a Ordóñez y Múgica los homenajes de los reclusos de la banda tras ser excarcelados que se están produciendo en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, y pretenden "arrancarles un pronunciamiento claro" sobre "la legitimación de la violencia en las calles" que suponen estos actos, según han informado a Europa Press fuentes del colectivo.

La cita se celebrará en la sede de Covite de San Sebastián a instancias del senador de Les Républicains (LR) y el diputado del Mouvement Démocrate (MoDem). A las 11.00 horas serán recibidos por Consuelo Ordóñez que les hará entrega, como gesto simbólico, de un ejemplar del libro titulado 'Vidas Rotas', sobre las víctimas de ETA, para que conozcan su realidad.

En la reunión, Covite les transmitirá su postura sobre el hecho de que cargos electos franceses "estén negociando, en nombre de los presos de ETA, y que incluso se hayan llegado a reunir" en la prisión de Réau, en París, con Mikel Albisu, 'Antza', y Marixol Iparragirre, 'Anboto', representantes de EPPK, el colectivo de presos de la banda.

"No entendemos cómo siendo cargos franceses y, teniendo en cuenta la colaboración entre Francia y España en la lucha antiterrorista, se han prestado a convertirse en portavoces de una organización terrorista", ha apuntado el Colectivo de Víctima del Terrorismo del País Vasco.

Consuelo Ordóñez y Rubén Múgica les trasladarán la información que les ha transmitido al Gobierno francés, sobre que no han modificado su política penitenciaria, sino que han sido los presos los que han cambiado su postura y han aceptado la legalidad. Por ello, el Ejecutivo de Macron acercará a los presos que cumplan los requisitos de forma invidivualizada, que no tengan delitos de sangre y que estén a punto de cumplir condena, siempre que no tengan causas pendientes en España.

"Cada vez que ellos se han reunido con un representante del Ministerio de Justicia francés, la información que luego han dado de esas reuniones no se corresponde con la realidad. No sabemos si ellos son conscientes de que están formando parte de una campaña propagandística de la izquierda abertzale para presionar, de paso, al Gobierno español para que les conceda beneficios penitenciarios", han indicado fuentes de la asociación.

HOMENAJES A PRESOS

Brisson y Bru les han trasladado que su pretensión es conocer "las historias de las víctimas". Por ello, Covite les informará sobre la situación de los damnificados de ETA y sobre "lo que está sucediendo en las calles con el tema de los homenajes a etarras excarcelados".

Como, según ha apuntado, ningún miembro de la 'Delegación de Iparralde' se ha pronunciado sobre esa cuestión , el Colectivo de Víctimas quiere "arrancarles un pronunciamiento claro respecto a lo que está ocurriendo de legitimación de la violencia en las calles del País Vasco y de Navarra".

Por su parte, Covite ya pidió al portavoz de esta Delegación, presidente de la Mancomunidad de Iparralde y exalcalde de Baiona, Jean-René Etchegaray, una reunión que todavía está por concretar.

CIUDADANOS EXPRESA SU APOYO A LAS VÍCTIMAS

Por su parte, la portavoz de la Ejecutiva de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha rechazado el homenaje que un grupo de personas rindió este domingo en Andoain (Guipûzcoa) a Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño, los miembros de ETA que facilitaron la información para el asesinato del policía Joseba Pagazaurtundua en 2003.

"Es increíble que se sigan haciendo homeajes a terroristas", ha declarado en rueda de prensa en la sede de Cs, que ha lamentado que, tras haber sufrido los atentados, ahora las víctimas tengan que ver homenajes como el de Andoain.

Tras reclamar "memoria, dignidad y justicia" para las víctimas de la banda terrorista, Arrimadas les ha transmitido el apoyo y el cariño de su partido.

En Ciudadanos "siempre vamos a estar con las víctimas" y "nunca vamos a considerar que este es un proceso de paz y que hay dos bandos, como algunos pretenden hacer creer", ha subrayado.