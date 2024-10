Un incendio en la Avenida de Francia obliga a desalojar un edificio y deja 11 asistidos por humo

Entre los heridos se encuentra un niño de 11 años y una pareja de 52 que han sido trasladados al Hospital Clínico

VALENCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este jueves en una vivienda de la Avenida de Francia de Valencia ha obligado a desalojar la finca y ha dejado 11 asistidos por inhalación de humo, entre ellos un niño de 11 años, según ha informado el '112 Comunitat Valenciana' y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). El fuego se ha originado, al parecer, por el incendio de un patinete eléctrico.

El fuego se ha originado sobre las 6.30 horas en una vivienda de un tercer piso del número 151 de la Avenida de Francia. Como consecuencia se ha desalojado la finca entera. Según fuentes municipales, el fuego, al parecer, ha sido provocado por el incendio de un patinete eléctrico. los bomberos han tenido que intervenir también para controlar y extinguir una fuga de gas incendiado de una botella de butano.

Los bomberos han rescatado a 12 vecinos de sus domicilios, sin necesidad de utilizar caja de escalera. Un total de 11 personas han tenido que ser asistidas por inhalación de humo, ocho de las cuales han sido dadas de alta en el lugar y otras tres han tenido que ser trasladadas al Hospital Clínico de Valencia en una unidad SVB y en una ambulancia convencional. Se trata de un niño de 11 años y de una mujer y un hombre, ambos de 52 años.

En el operativo sanitario han intervenido tres unidades del SAMU, tres unidades SVB y dos ambulancias convencionales. Sobre las 9.15 horas ya se habían retirado todas las ambulancias del lugar del incendio.

Los ocupantes de la vivienda en la que se ha declarado el fuego han sido atendidos por el Servicio de Urgencias Sociales (SAUS) del consistorio, aunque no han requerido su servicio. El resto de residentes han vuelto a sus casa.

CHISPAS Y EXPLOSIÓN

El oficial de Bomberos jefe de la guardia de este miércoles ha explicado que, por la información que les han trasladado los inquilinos de la vivienda afectada, "apuntan a que parece ser que el patinete que tenían cargando ha cortocircuitado, han oído chispas y luego han oído una explosión".

Al llegar han encontrado un incendio "generalizado en la vivienda", con mucha gran cantidad de humo, que "había roto por fachada" y ha generado "desconcierto por parte de los vecinos por la envergadura y la gran cantidad de humo", seguramente porque había muchas ventanas abiertas y viento a esa hora.

"Al llegar nosotros nos hemos dedicado a una dotación a tareas de extinción y el resto del personal se ha dedicado a vivienda por vivienda a hacer labores de rescate", ha detallado. La vivienda afectada ha quedado "totalmente calcinada" y solamente una habitación presenta menos daños.

Una de las vecinas de la finca, Eva Ferrer, ha explicado que han intentado salir a la terraza comunitaria pero, al abrir la puerta al rellano, "ya me ha empujado una bocanada de humo". "Hemos cerrado, hemos puesto una toalla mojada en la puerta, como tenemos reciente lo de Campanar, nos hemos cerrado y hemos salido a nuestra terraza privada que tenemos", ha detallado, esperando con toallas en la boca a que les dijeran qué tenían que hacer.

"Pero a punto de subir a la terraza comunitaria, escalando por la terraza nuestra, porque ha habido un momento de mucho humo, y eso que estábamos en el exterior", ha narrado. Según esta vecina, cree que las ventanas de los pisos, a través del deslunado, han hecho de chimenea, y ha reconocido que han pasado "un rato de un poco de horror", si bien también con tranquilidad porque "los bomberos han ido puerta por puerta, preguntando cuánta gente había, quiénes habían, si había pisos vacíos, pisos llenos, si la gente estaba abajo...".

Asimismo, ha aludido a la hipótesis del patinete porque "entre el Whatsapp de los vecinos, nos hemos ido comunicando". Otra vecina, Claudia, residente encima de la vivienda afectada, ha relatado que ha oido un "boom" y "ha vibrado toda la casa".

"Hemos abierto la puerta de casa, no se podía bajar y nos hemos metido en una habitación donde no ha entrado humo ni nada; hemos estado ahí esperando a los bomberos", con una manta tapando la puerta. "Los bomberos han venido muy rápido, pero yo me he puesto muy nerviosa", ha reconocido.

Otra vecina, Feli Gómez, ha afirmado que cree que se ha despertado por el olor a humo. "He ido hacia la puerta y he intentado salir, pero estaba todo lleno de humo, o sea, ha sido imposible, yo me he visto imposible", ha dicho, y ha admitido que ha pasado "mucho susto" porque el humo "ha sido horroroso". "Pero bueno, se ha quedado en el susto", ha concluido.