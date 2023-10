Policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación del incendio de Vigo a espera del informe de Científica

Aunque vecinos apuntan directamente contra un hombre como el causante del fuego, no se descarta la línea de que fuese fortuito



VIGO, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abiertas todas las líneas de investigación sobre el incendio registrado esta mañana en un edificio de Vigo, en el que fallecieron cuatro personas, a la espera del informe que están elaborando los agentes de la unidad Científica.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press aseguran que los agentes "no descartan ni confirman" que haya intencionalidad en el fuego o que se produjese de forma fortuita.

Por su parte, otras fuentes de la investigación han subrayado, tras ser preguntadas por una posible intencionalidad, que por el momento "se investigan todas las posibilidades".

Todo ello después de que los vecinos sobrevivientes a la tragedia denunciasen ante los medios de comunicación que el incendio había sido intencionado, apuntando directamente a un varón, que habitó en el quinto piso del inmueble y que fue expulsado hace semanas por "conflictivo".

Precisamente varias personas que residieron en el edificio aseguraron que se fueron de allí por culpa de este hombre y los problemas que provocaba, llegando incluso a haber alguna pelea con navajas, según relatan.

En una ocasión, cuando el varón fue echado finalmente de su piso habría dicho: "Si no vivo yo, aquí no va a vivir ni Dios", siempre según apuntan vecinos.

Ellos defienden, a diferencia de las primeras informaciones de las autoridades y de los bomberos, que el fuego de esta madrugada se inició en el quinto piso y en la entrada, creando una "ratonera" que no permitía salir a nadie del edificio.

Pese a todo, fuentes de la investigación consultadas por Europa Press han indicado que por el momento "no hay indicios" de que el incendio haya sido provocado, por lo que habrá que esperar al informe de la Policía Científica. Asimismo, han subrayado que no se ha identificado ni se ha detenido a ninguna persona y no se descarta que el fuego fuese fortuito.

Además, han añadido que no constan denuncias de los vecinos contra el supuesto varón causante del incendio y han indicado que las primeras investigaciones apuntan a que esa persona no estaba por la zona en el momento de los hechos.