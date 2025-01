Almeida presenta "la mejor alternativa europea de fin de semana": "Del cielo a Madrid"

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) "la mejor alternativa europea de fin de semana", "un puerto de refugio que no falla", "un valor seguro" y, como ya dijera en la edición de hace un año, "se ha quedado desafasado lo de 'De Madrid al cielo' porque es del cielo a Madrid".

Junto a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, Almeida ha asegurado que lo que ha sucedido en el turismo madrileño en los últimos años es "asombroso". "Y lo que queda por venir", ha asegurado porque, en palabras del regidor, "lo importante es la fuerza de una ciudad y una Comunidad que es imparable y que quiere ganar el mejor futuro para todos".

"Es de los pocos lugares donde podemos mirar con optimismo y esperanza el futuro", ha declarado desde el estand de Madrid en Fifur, un posicionamiento que "no es triunfalismo", como demuestran los datos. "En pocos años hemos conseguido ser el segundo mejor destino turístico urbano del mundo (sólo por detrás de París), cuando en 2019 éramos el número 47", ha resaltado.

Tampoco ha olvidado que el gasto turístico en la ciudad se ha incrementado en más de 3.000 millones de euros apostando por el turismo de alto impacto trabajando en la mejora de la conectividad abriendo nuevas líneas aéreas hacia Estados Unidos y el Lejano Oriente, los "principales mercados" de Madrid.

"No hay mejor combinación como Madrid para los que vienen entre semana. Y somos la mejor alternativa europea de fin de semana", ha subrayado el alcalde, haciendo mención especial al hecho de que se pasara en 2019 de los seis hoteles de cinco estrellas a los más de 40 actuales.

Asimismo, Almeida ha hecho alusión también al deporte, con la futura F1, y la cultural porque "es la capital mundial de los musicales en español", además de "concentrar grandes museos en unos metros, en el Paisaje de la Luz, Patrimonio de la Humanidad".

"Pero no sirve de nada si no seguimos trabajando conjuntamente, si no potenciamos los mecanismos de promoción", se ha dirigido a Ayuso, ante quien ha remarcado que siempre "la mejor ciudad para vivir será la mejor para venir".