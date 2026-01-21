Extremadura se presenta en Fitur como destino "extraordinario" de "lujo silencioso" y sin masificación

Imagen de archivo de la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes en funciones, Victoria Bazaga, y el director general de Turismo en funciones, Óscar Mateos, en la presentación de la participación de Extremadura en Fitur 2026 - EUROPA PRESS

MADRID/MÉRIDA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura en funciones, Victoria Bazaga, ha defendido este miércoles, día 21, en Fitur el carácter "extraordinario" de la región como destino turístico de "lujo silencioso", sin masificación, para la observación de aves y estrellas, y con propuestas gastronómicas y sabores "con alma", entre otros "intangibles".

En la inauguración este miércoles del stand de Extremadura en Fitur, Bazaga ha destacado así que en la comunidad en los dos últimos años se han generado "más turismo, más pernoctaciones internacionales" y se ha aplicado "más profesionalidad"; y ha defendido las "nuevas formas" de difundir la "Extremadura extraordinaria" en la que, además, se genera economía a través del deporte.

La consejera ha considerado, en este punto, que 2026 es un año "cargado de posibilidades" para Extremadura con su "lujo silencioso" y como destino en el que el deporte "aporta al turismo". Con ello, ha recordado que en la región se practican más de 40 modalidades de deporte al aire libre, así como que se generan proyectos "mundiales" de fórmulas de diversas federaciones deportivas "para generar, al final, pernoctaciones, mesas para comer, guías turísticos".

Bazaga ha defendido, igualmente, que Extremadura utiliza "nuevas formas de vender el turismo", teniendo en cuenta que este sector "ya no puede venderse solamente con un díptico y una página web", sino "a través de la literatura, del cine, de los documentales, de las proyecciones".

En cuanto a objetivos, ha señalado también que la "Extremadura extraordinaria" se venderá al mundo, especialmente en cuatro destinos que han respondido "muy bien", aunque sin renunciar a seguir trabajando en otros. Así, ha citado en concreto a EEUU (con un 43 por ciento más de visitantes en Extremadura), Reino Unido, México y Perú, dentro también del giro de la mirada de la comunidad hacia Hispanoamérica.

RUPTURA DE LAS CIFRAS

Por otra parte, en cuanto a la importancia del sector, la consejera ha destacado que en los dos últimos años en el turismo en Extremadura se han "roto" todas las cifras y se han "mejorado" los datos de hace 10 años, hasta la creación de cerca de 30.000 empleos. "Nunca pensamos que llegaríamos a eso, lo hemos conseguido", ha resaltado.

También ha valorado que se han creado casi 600 empresas en 2024 y 200 en 2025. "Creamos estabilidad y generamos que las personas se quieran quedar aquí", ha espetado.

"Somos una oportunidad para los jóvenes también, no sólo aquellos nómadas digitales que van a visitarnos y que muchos de ellos deciden que se van a quedar, sino también para aquellos que tienen nuevas propuestas y nuevas formas de vender", ha subrayado Victoria Bazaga.