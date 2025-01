Galicia, "tierra acogedora" y "refugio climático", se ofrece en Fitur como "casa de todos": "Aquí no sobra nadie"

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una Galicia hospitalaria "con los brazos abiertos", una "tierra acogedora", que funciona como "refugio climático" y donde "se come bien". Así ha presentado el Gobierno gallego, con su titular, Alfonso Rueda, al frente, la campaña turística autonómica para promocionar la comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid.

Rueda, que pasará prácticamente toda la jornada en Fitur, ha sido uno de los protagonistas del acto de exhibición de la campaña 'Galicia, Terra acolledora', de Turismo de Galicia, un evento en el que han estado presentes numerosas autoridades y en el que, además de poner el foco en la "enorme oportunidad" que ofrece el Xacobeo de 2027, ha lanzado un mensaje claro: Galicia quiere ser la "casa de todos".

"Somos los amigos de todo el mundo, la gente que todo el mundo quiere en todas partes, esa calidad que todo el mundo aprecia", ha aseverado el mandatario, quien ya en ocasiones anteriores ha repudiado públicamente polémicas como las vinculadas a las críticas a los 'fodechinchos'.

Por ello, con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien también ha intervenido, como "embajador de Galicia", y tras defender la buena relación con los madrileños y de aplaudir el concepto de "madrigallego", como antes se había definido el propio regidor, Rueda ha proclamado que en Galicia "no sobra nadie".

Por su parte, Martínez-Almeida ha bromeado con que el año pasado "solo" estuvo tres veces en Galicia, siendo una de ellas su despedida de soltero, que celebró en A Coruña, y, si Rueda aprovechó un acto en la Casa de Galicia para reivindicar la importancia del turismo madrileño, el regidor le ha devuelto el mensaje: "Vamos a seguir yendo a Galicia".

"Estamos enamorados de su gente, de su gastronomía y de su naturaleza. Por eso, como 'madrigallego' que soy, he pensado que tenía que predicar con el ejemplo. He dicho, ¿cuántas veces has ido tú en el año 2024 a Galicia? Pocas. Solo tres", ha reflexionado, antes de añadir que no hay "mejor forma de empezar el año" que con "un buen cocido de Lalín".

Así lo hizo, ha rememorado, en el anterior ejercicio, coincidiendo con la campaña electoral de las autonómicas que tuvieron lugar el 18 de febrero. "Me dijeron, ¿qué es mejor, el cocido de Lalín o el de Madrid?", ha indicado, antes de responder en clave retórica y en tono de broma que lo óptimo es alternar uno de ellos cada día de la semana y, así, "se acabó el problema".

NUTRIDA PRESENCIA

El evento, conducido por la periodista María Lamela, natural de Vilalba (Lugo), ha arrancado con la intervención del director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles. También han participado Lucía Freitas, chef de A Tafona, y Jesús Picallo, al frente de O Semáforo de Fisterra, que han departido en un breve coloquio sobre lo mejor de la gastronomía y de las atracciones turísticas de Galicia.

A la presentación han acudido varios alcaldes, conselleiros y el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, entre otros.

