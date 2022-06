Los hoteleros madrileños prevén una ocupación media del 70% en la semana de la cumbre de la OTAN

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los hoteles de la Comunidad de Madrid prevén alcanzar una ocupación media del 70% durante la semana de la cumbre de la OTAN, según una encuesta realizada por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).

Así, desde la Asociación se prevé que la ocupación de la planta hotelera de la ciudad de Madrid registre puntos más álgidos en el volumen de reservas tanto el martes 28 como el miércoles 29 de junio, con un 75%, según ha informado la AEHM en un comunicado.

Si bien la cumbre de la OTAN contribuirá en buena medida a ocupar parte de los hoteles más representativos de la capital, desde AEHM han destacado que la totalidad de las plazas no se verá ocupada por los asistentes a la celebración.

Además, desde la Asociación han advertido de que las previsiones más optimistas en torno a la cumbre "no deberían frenar el número de reservas".

Según la vicepresidenta ejecutiva de AEHM, Mar de Miguel, "estos acontecimientos tienen una gran repercusión para la proyección de la ciudad". "No obstante, esta gran resonancia conlleva a que muchos turistas no visiten Madrid por miedo a no encontrar plazas hoteleras", ha destacado.