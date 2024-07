Exceltur aboga por erradicar el turismo de excesos como los viajes de estudios: "No aportan absolutamente nada"

Sobre las manifestaciones recientes en Baleares o Canarias, Escarrer denuncia que no ayudan a la sensibilidad y critica su uso por ciertos mercados emisores



El consejero delegado de Meliá Hotels International y también presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer Jaume, ha abogado este miércoles por erradicar el turismo de excesos, entre los que se encuentran los viajes de estudios, aludiendo a que "no aportan nada" y que "conllevan un malestar para los ciudadanos".

Así lo ha afirmado este miércoles durante la presentación de un manifiesto de Exceltur, compuesto por 80 propuestas o sugerencias para avanzar en un turismo "más responsable, inclusivo y regenerativo" en España.

"Los viajes de estudios no son de estudios, sino de desbarres", ha criticado durante su intervención, volviendo a denunciar que "el turismo de masas y excesos no aporta absolutamente nada desde un punto de vista económico y social, y menos para la ciudadanía que tiene que convivir con ello". "No es el turismo que queremos", ha añadido.

Además, Escarrer ha apostado por combatir la ilegalidad en todas las vertientes del sector turístico, como los taxis piratas, fiestas en barcos sin licencia o la oferta ilegal de pisos turísticos.

Sobre las recientes manifestaciones en Baleares o Canarias sobre el sector turístico, el presidente de Exceltur han denunciado que "no ayudan a la sensibilidad y lo único que provocan es que los políticos se muevan, tomando posturas como posibles parches a los problemas".

También ha criticado que son usadas por ciertos mercados emisores para hacer ver que el turista no es bienvenido: "Es lo peor que puede pasar".

En cuanto al vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, sobre la posible aplicación de nuevas tasas turísticas en España, ha criticado que sería un "error", ya que "no reducen la afluencia de turistas", poniendo de ejemplo la ciudad italiana de Venecia o la comunidad autónoma de Baleares. También ha abogado por que no sean una penalización en la actividad empresarial.

En el caso de que se apliquen, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur ha destacado que estas tasas deben ser "consensuadas y finalistas", con el objetivo de mejorar la vida de los residentes o beneficiar a los clientes que aportan un valor añadido en destino.

En concreto, el manifiesto de Exceltur expone la voluntad de los principales agentes privados del sector para fomentar prácticas responsables en la gestión empresarial e impulsar políticas institucionales y fórmulas de gobernanza público-privada. Los ejes principales son la saturación, la gentrificación, el empleo, el entorno y la gobernanza.

Entre las propuestas señaladas se encuentran trabajar por un gran pacto de Estado con el respaldo de las comunidades autónomas, concienciar a los visitantes del respeto a los residentes o analizar el posicionamiento actual para definir acciones con rigor.