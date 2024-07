Archivo - La hotelera Palladium colabora con 58 ONG locales en el primer año del proyecto '4 causes to take action'.

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Palladium Cares, que engloba todos los proyectos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Palladium Hotel Group, ha colaborado con 58 ONG locales en el primer año de actividad del proyecto '4 causes to take action', acumulando un total de 486 proyectos sociales y ambientales, gracias al trabajo de más de 700 voluntarios.

Dando continuidad al proyecto, que se ha desarrollado en cuatro fases trimestrales a lo largo del año, la última fase concluye centrada en la causa del cuidado del mayor y con ello, su primer ciclo anual, según un comunicado.

En esta cuarta causa, Palladium ha puesto el foco en ofrecer compañía, afecto y amistad a las personas mayores. Entre las actividades desarrolladas se encuentran actividades de entretenimiento, de acompañamiento como visitas a residencias o de actividad física como clases de baile.

Más de 200 voluntarios de todos los hoteles de Europa se han unido a esta iniciativa, colaborando con 58 ONG entre las que se encuentran Fundación Adopta un Abuelo, Cáritas, ADIMA, AFAEF, Hermanitas de los Pobres, Grandes Amigos o Fundación Amigos de los Mayores, con lo que se ha logrado beneficiar a más de 450 personas de la tercera edad.

Además, con esta última causa la cadena ha ampliado su ámbito de actuación fuera de las fronteras de Europa con la llegada a República Dominicana. En esta región, 57 voluntarios de los hoteles del grupo en el país han ofrecido su tiempo y esfuerzo para ayudar a 312 personas mayores en colaboración con tres ONG locales.

Si bien, Palladium Cares ha desarrollado principalmente en Europa el proyecto de voluntariado corporativo '4 Causes To Take Action'; mientras que en México, Jamaica y Brasil los esfuerzos se han centrado en desarrollar centros formación, capacitación y atención familiar que han tenido como objetivo impactar positivamente en la comunidad.

Cabe destacar que, en México, Palladium ha firmado un acuerdo formal con Fundación Origen. Este centro se enfocará en la capacitación, formación, salud emocional y alimentaria y el acompañamiento global a las familias de la zona.

A esto se suma el proyecto de reciclaje de jabones 'Soap for hope', que tiene una doble finalidad, social y medioambiental. Aún en fase piloto, el proyecto ha permitido procesar más de 6.000 jabones, reduciendo los residuos sólidos de jabón, las emisiones CO2 y, con ello, la huella ambiental.

En el caso de Jamaica, ya se han abierto un total de cinco centros formativos. Este año, 90 alumnos han recibido una completa formación, y 20 de ellos ya están realizando prácticas en los hoteles que Palladium opera en la zona.

"El propósito de la compañía en este ámbito es ayudar a reducir y cerrar la brecha de la desigualdad, ofreciendo apoyo a quienes enfrentan mayores dificultades para desarrollarse profesionalmente", la directora de Responsabilidad Social Corporativa de Palladium Hotel Group, Gloria Juste.