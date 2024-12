Archivo - El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, comparece en la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 25 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha defendido este lunes que el Real Decreto 933/2021 o nuevo registro de viajeros, cuya aplicación ha entrado en vigor hoy, no supondrá "ninguna diferencia" para el cliente a la hora de aportar sus datos en una reserva de hospedería o alquiler de vehículos.

Así lo ha manifestado en una entrevista para el Canal 24 Horas, recogida para Europa Press, explicando que la única novedad de este reglamento es indicar la relación de parentesco entre los viajeros, siempre en el caso de que alguno sea menor de edad.

"Solo habrá que comunicarlo, aunque la persona que lo comunica es la responsable de los datos", ha aclarado en esta excepción incluida en la nueva normativa. Además, con respecto a los representantes del sector turístico, Pérez ha aclarado que "tampoco va a haber cambios" porque "no van a tener que facilitar muchos más datos".

Sobre las operaciones comerciales, deberán precisar el medio de

pago e identificar la transacción si se abona mediante tarjeta de crédito,

transferencia bancaria o plataforma digital de pago.

"En definitiva, creemos que es una herramienta que, sin afectar a los usuarios y a los representantes del sector, va a ayudar a mantener los altos estándares de seguridad que tenemos en España. Y que no se nos olvide que es uno de los factores que también implica y sirve para que vengan cada año más turistas", ha añadido durante su intervención.

Al hilo de la seguridad, con este RD han querido actualizar una normativa que "estaba totalmente obsoleta" y para atender a "nuevos fenómenos", como el alquiler de viviendas para uso turístico o las reservas por Internet, según Pérez.

Desde el Ministerio de Interior se ha hecho hincapié en la situación de seguridad actual, afirmando que los mayores ataques a la ciudadanía vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado, en los dos supuestos con un marcado carácter transnacional.

"En ambos casos cobran especial relevancia en el modus operandi de los delincuentes la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías, incluida la telemática, que proporciona una mayor privacidad en esas transacciones", explicó recientemente el departamento ministerial.

Como dato destacable, Pérez ha recordado que de los 4,8 millones de datos ya recabados en la plataforma Ses.Hospedajes han permitido detener a más de 18.000 requisitoriados tanto a nivel nacional como internacional.

NO ENTIENDE LAS QUEJAS DEL SECTOR

De acuerdo a las modificaciones incluidas en el RD, Pérez ha afirmado no entender las quejas del sector turístico, que critican una carga administrativa "desproporcionada", desventaja competitiva y posible incompatibilidad con el reglamento de la Unión Europea.

Por un lado, ha reivindicado que, desde que entró en vigor esta normativa en abril de 2022, el departamento de que encabeza Fernando Grande-Marlaska ha mantenido "un diálogo continuo" y "múltiples reuniones" con las compañías de la industria.

"No suponen un incremento y no suponen un mayor trabajo respecto a su operativa ordinaria, con lo cual no llego a comprenderlo", ha concluido el secretario de Estado de Seguridad sobre esta cuestión.