El juez sobresee y archiva la causa de la querella de Eos-X Space contra el consejero delegado de Halo Space

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El titular del juzgado de instrucción número 11 de Madrid ha dictaminado el sobreseimiento y archivo de la causa abierta tras la querella del fundador de Eos-X Space, Kemel Kharbachi, contra el consejero delegado de Halo Space, Carlos Mira, por "revelación de secretos de empresa y corrupción en los negocios".

El magistrado considera que no existen razones suficientes para continuar con el procedimiento porque no está justificado que se haya cometido ningún delito, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

La causa deriva de una querella interpuesta por el fundador de Eos-X Space contra Mira y la consultora Arthur D. Little (ADL), de la que Mira también era consejero delegado.

En concreto, Kharbachi había contrató a ADL para el proyecto de turismo espacial, unos servicios que no llegaron a realizarse pero de los que, según la querella, la compañía "se apoderó de los conocimientos y la información aportada por los querellantes" para constituir la empresa Halo Space, del mismo tipo de negocio y que actualmente es competidora directa.

Por su parte, tanto Mira como ADL niegan estas circunstancias y alegan que el proyecto de Kharbachi no salió adelante porque este no aportó el dinero que tenía que haber desembolsado, además de que el consorcio industrial que Kharbachi habría constituido no existía.

ADL, según aseguran, realizó una serie de trabajos sin cobrar y para aprovechar los trabajos realizados se constituyó Halo Space, dedicada al mismo tipo de negocio, pero "sin aprovechar la información" de Eos-X Space.

Así, explican que esta empresa es competidora de la del querellante, al igual que otras dedicadas al mismo sector, y que las técnicas utilizadas "no eran de exclusiva invención o aportación del querellante".

La sentencia señala que no consta ni se alega que las técnicas o invenciones de la tecnología utilizada estén registradas o protegidas por la normativa sobre propiedad industrial, por lo que, de no haber secreto industria del que podrían haberse apropiado, solo se puede aprecias "discrepancias entre las partes por el cumplimiento de los contratos entre ellas suscritos" y no aprecia delito de revelación de secretos.

En cuanto al delito de corrupción en los negocios, el juez destaca que no le consta, ni se alega si quiera en la querella, que los querellados sobornaran a cualquiera de las otras empresas colaboradoras para que abandonasen el proyecto inicial.