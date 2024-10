'El Día Después' Se Viste De Gala Para El Balón De Oro Que Movistar Plus+ Emite Por Primera Vez En Exclusiva - MOVISTAR PLUS+

- DjMaRiiO se une a Noemí de Miguel, Carlos Martínez, Álvaro Benito, Maldini y Mateu Lahoz en el especial arrancará a las 19 horas

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes 28 de octubre, 'El Día Después' restransmitirá, por primera vez en exclusiva en Movistar Plus+ y de modo íntegro, la Gala del Balón de Oro. La cobertura del más importante galardón individual del mundo del fútbol arrancará con una previa a las 19 horas, tal y como han detallado en la presentación del especial Noemí de Miguel, Carlos Martínez, Álvaro Benito, Julio Maldonado 'Maldini' y Mateu Lahoz, rostros habituales del balompié en Movistar Plus+ que en esta ocasión estarán acompañados del 'streamer' y creador de contenido DjMaRiiO.

"Cuando era pequeño el fútbol no me gustaba nada, pero con ese gol de Mijatovic (que dio al Real Madrid su séptima Copa de Europa tras tres décadas de sequía) me dio el venazo. Y empecé a jugar, a ver fútbol, a jugar a los videojuegos... y todo fútbol. Ha sido todo natural", confesó DjMaRiiO durante la presentación en la que la voz del EA FC 24 señaló que su presencia puede atraer a la gala "al público joven al que llegamos nosotros" además de aportar su particular visión gracias a su relación "personal" con algunos de los jugadores nominados.

Desde el plató de 'El Día Después', y también con parte del equipo cubriendo el evento desde París, Movistar Plus+ promete recoger en este especial todos los detalles de la gala, desde la alfombra roja hasta la ceremonia donde se entregará cada premio y que culminará otorgando el galardón al Balón de Oro masculino y femenino a los mejores futbolistas del mundo. El especial, con las declaraciones de los protagonistas tras la entrega de premios y las valoraciones de los comentaristas, se extenderá hasta casi las 11 de la noche.

AITANA BONMATÍ Y VINICIUS, FAVORITOS

Una gala que, como coincidieron en señalar los presentadores y comentaristas de 'El Día Después' tiene a dos grandes favoritos: Aitana Bonmatí, la centrocampista del F.C. Barcelona en categoría femenina que se alzaría así con su segundo premio consecutivo, y Vinicius Jr., el futbolista brasileño del Real Madrid, en categoría masculina que se haría así con su primer Balón de Oro a los 24 años.

"Parece claro que va a ganar Vinicius, pero en los próximos años la cosa va estar más peleada, mas abierta. No hay figuras tan referenciales como Messi y Cristiano", apuntó Carlos Martínez que le gustaría que el galardón fuera a parar a manos de Rodrigo, el centrocapista del City, campeón de la Eurocopa con España. "Yo creo que va a ganar Vinicius... y sería que es justo que gane Vinicius porque ha sido el jugador más desequilibrarte de la temporada pasada. Ahí discrepo con Carlos y es muy bonito discrepar", comentó Maldini.

"LA MISMA ILUSIÓN QUE HACE 30 AÑOS"

Durante la presentación, celebrada en el Espacio Movistar en el corazón de la Gran Vía madrileña, los comentaristas y presentadores de 'El día después' repasaron la larga trayectoria de uno de los programas decanos de la actualidad deportiva española y recordaron algunas de las mejores anécdotas vividas en las más de tres décadas de historia de un programa programa que, según aseguró Enric Rojas, director de Deportes de Movistar Plus+, "ha sido, es y será un formato fundamental en la programación de Movistar Plus+". Es un espacio que veía con padres y hoy lo veo con mis hijos", recuerda.

"Nosotros tenemos la misma ilusión que hace 30 años", asegura Martínez que destaca que al repasar la trayectoria de 'El Día Después' es "inevitable" no recordar al desaparecido Michael Robinson. "Aunque el programa ha cambiado mucho desde que también lo presentaran Nacho Lewin o Jorge Valdano, las emociones de los niños que visitan un estadio por primera vez o la pasión con la que se viven los goles en la grada es absolutamente la misma", destaca.

"Este es un programa que te lo pasas bien viéndolo y también haciéndolo... y por culpa de este programa fue que los futbolistas empezamos a taparnos la boca al hablar en el campo", recordó Álvaro Benito. "La magia del programa es que cada día es nuevo. Es sorprendente cómo puede resultar nuevo cada lunes un programa y cuando cuenta una historia que seguramente se haya contado antes", dice Noemi de Miguel secundada por Maldini que asegura que al igual que "no hay dos golazos" iguales, después de más de tres décadas puede asegurar "no hay dos programas iguales".

"NO, EL FÚTBOL NO ES ASÍ Y NO TIENE PORQUÉ SER ASÍ"

"Uno tiene la sensación de estar estrenado de manera permanente", reafirma Martínez que destaca también que en sus más de 30 años de emisión 'El Día Después' ha contado con una "gran complicidad" del mundo del fútbol. "Sin eso, no hubiéramos durado tantos años", reconoce el presentador que incidió de forma especial en la lucha que desde el programa se hace para acabar con la violencia y los insultos en el fútbol.

"No sé la razón por la que el fútbol ha naturalizado el insulto y la agresión desde la grada como ninguna otra cosa en la sociedad. No hay ningún otro espectáculo de ningún tipo en el que la gente se sienta con posibilidad de insultar", denuncia enérgico Martínez que asegura que aquellos que dicen que el fútbol "es así" y que si quieren algo más tranquilo o educado "se vayan a la ópera", están radicalmente equivocados.

"No, el fútbol no es así. El fútbol no tiene porqué ser así y si ha sido así durante años, intentaremos un día detrás de otro que deje de ser así, porque eso se traslada a las gradas en lugares donde los protagonistas tienen once años.. Y nosotros lo vamos a denunciar siempre. Y no vamos a dejarlo pasar", proclama Martínez que reconoce que en este ámbito, sobre todo en su vertiente de lucha contra el racismo, "Vinicius ha sido muy protagonista" para sacar a la luz "esta triste realidad".

"Porque, al final, quien realiza insultos racistas en un campo, después te dice: 'Hombre, si yo no soy racista, lo que pasa es que es una manera de hacer que el contrario se debilite'. La manera de hacer que el contrario se debilite no es utilizar el racismo, no es utilizar la xenofobia, no es utilizar la discriminación de ninguna forma", reflexiona el periodista que insiste en que en 'El Día Después' seguirán firmes en esta lucha. "No debemos naturalizarlo. Nosotros no vamos a revelar contra ello siempre y si a alguien, da igual que tenga muy buena pinta o muy mala pinta, le pillamos en un campo de fútbol diciendo algo que no debía, lo denunciaremos porque consideramos que dejar eso fuera de los estadios sería muy bueno para todos", concluye.